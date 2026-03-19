एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले सचिवालय बैठक ४ जेठ दिउँसो ३ बजे भक्तपुर गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बस्नेछ।
  • एमाले नेता झपट बहादुर रावलले चुनावी पराजयको निर्मम समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको माग राखेका छन्।
  • सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउने र नेतृत्वको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताइएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बस्दैछ । बैठक आज दिउँसो ३ बजे भक्तपुर गुण्डुस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बस्नेछ । बैठक अगाडि नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन माग राखेका छन् ।

एमाले नेता झपट बहादुर रावल २०८२ फागुन २१ मा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ महिना बित्दा समेत पार्टी पराजयको औपचारिक समीक्षा हुन नसक्नु र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्नुले एमालेभित्र मात्र होइन, देशैभरिका आम नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूमा गम्भीर निराशा र आशंका पैदा गरेको बताउँछन् ।

इतिहासकै नराम्रो पराजय भोगेपछि उत्पन्न भएको सन्नाटाले सिंगो पार्टी पंक्ति निःशब्द रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमाले सचिवालय बैठकमा के कस्ता विषय उठ्नुपर्छ र के कस्ता निर्णय हुनुपर्छ भनेर बिभिन्न चार वटा एजेण्डा अगाडि सारेका छन् ।

१. चुनावी पराजयको निर्मम समीक्षा

आम निर्वाचनमा हामीले व्यहोरेको लज्जास्पद हारको गहिरो र निर्मम समीक्षा यो बैठकको पहिलो र अनिवार्य विषय हुनुपर्छ। निर्वाचनका बेला नेतृत्वले दाबी गरेको पपुलर भोट (लोकप्रिय मत) र वास्तविक नतिजाबीच ठूलो खाडल किन बन्यो ? नीति, विचार र चुनावी रणनीतिमा कहाँनेर गम्भीर त्रुटि भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर नखोजिँदासम्म पार्टी एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। प्राविधिक विषय वा कार्यविभाजन जस्ता तपसीलका एजेन्डाहरू अगाडि सारेर मुख्य राजनीतिक असफलता र हारको कारणबाट पछाडि भाग्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन।

२. नीति र नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठनको माग

निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट रूपमा पार्टीको परम्परागत शैली र वर्तमान साङ्गठनिक ढाँचालाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसैले, जेठ ४ को बैठकले पार्टी पुनर्गठनको ठोस मार्गचित्र कोर्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा नयाँ पुस्ता र आम जनताको भावना समेट्ने तथा साङ्गठनिक रूपमा आमूल रूपान्तरण गर्ने आँट यो बैठकले देखाउनैपर्छ। देशैभरिका लाखौँ इमानदार कार्यकर्ताको स्पष्ट माग छ– पार्टीलाई पुरानै ढर्रा र गल्तीहरू दोहोर्याएर चलाउन अब किमार्थ सम्भव छैन।

३. नेतृत्वको जवाफदेहिता र नैतिक जिम्मेवारी

कम्युनिस्ट पार्टीमा जबाफदेहिता र आलोचना–आत्मालोचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको ऐतिहासिक धक्काको मुख्य राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ। नीति निर्माण, उम्मेदवार चयन र निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिको मुख्य बागडोर पार्टी अध्यक्षकै हातमा भएकाले पराजयको मुख्य उत्तरदायित्वबाट उहाँ पछाडि हट्न मिल्दैन। कमरेड अध्यक्ष ओलीले आम कार्यकर्ता र समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिँदै जिम्मेवारी लिनुपर्छ र आत्मालोचनासहित रूपान्तरणको आँट देखाउनुपर्छ।

४. केन्द्रीय कमिटी बैठकको तत्काल घोषणा

सचिवालय बैठक आफैँमा निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय होइन, यसले केन्द्रीय कमिटीका लागि एजेन्डा र वातावरण तय गर्ने हो। तसर्थ, जेठ ४ को बैठकले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल डाक्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सचिवालयका सीमित नेताहरूमा मात्र बहस केन्द्रित नगरी केन्द्रीय कमिटीमार्फत देशैभरिका नेताहरूको आवाज सुन्ने र तल्लो कमिटीसम्म पार्टी पुनर्गठनको लहर लैजाने वैधानिक र साङ्गठनिक बाटो खोल्नुपर्छ।

एमालेका लाखौँ कार्यकर्ता अहिले अन्योल र निराशामा छन्। जेठ ४ गते बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यकर्ताको यो निराशालाई ऊर्जामा बदल्न सक्छ वा आक्रोशमा ? त्यो नेतृत्वको कार्यशैली र इमानदारितामा भर पर्छ। प्राविधिक एजेन्डाको फेहरिस्त देखाएर मूल मुद्दालाई पन्छाउने प्रयास गरियो भने त्यसले पार्टीलाई अझ ठुलो सङ्कटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुका नाताले आम कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै जोडदार माग गर्दछु– अब अल्मलिने समय छैन, समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डामा प्रवेश गरौँ र एमालेलाई नयाँ जीवन दिऔँ ।

एमाले झपट रावल
पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि

शनिबार एमालेको सचिवालय बैठक

एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्री सदनमा नआए सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस्

कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे

 प्रधानमन्त्रीले गरेको कानेखुसीको दृष्य संसदीय रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग

ओलीको सन्देश सुनाउँदै बादलले भने- एक भएर चुनौती पार गर्नुपर्नेछ

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

