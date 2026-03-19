रास्वपाको विराटनगर महानगरपालिकाको सभापतिमा निरौला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विराटनगर महानगरपालिकाको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
अधिवेशनले कृष्ण निरौलाको नेतृत्वमा महानगर समिति चयन गरेको छ । शनिबार सम्पन्न अधिवेशनबाट सभापति कृष्ण निरौला, उपसभापति निर्मला गिरी बुढाथोकी, सचिव अम्बर कटुवाल, सहसचिव विष्णु निरौला (आकास) निर्वाचित भएका छन् ।
रास्वपाको विधानअनुसार २५ सदस्यीय महानगर कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार २३ जना निर्वाचित र २ जना मनोनित सदस्य रहनेछन् ।
पार्टी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं सचिवालय सदस्य लिमा अधिकारीले उद्घाटन गरेको उक्त अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य रोहन कार्की, प्रदेश कार्यवाहक सभापति सरिन तामाङ, मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष राजवंशी, क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा झा तथा जिल्ला सभापति भरत कँडेलको उपस्थिति रहेको थियो ।
