+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाको विराटनगर महानगरपालिकाको सभापतिमा निरौला

अधिवेशनले कृष्ण निरौलाको नेतृत्वमा महानगर समिति चयन गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १६:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विराटनगर महानगरपालिकाको प्रथम अधिवेशनले कृष्ण निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ महानगर समिति चयन गरेको छ ।
  • नवनिर्वाचित समितिमा उपसभापति निर्मला गिरी बुढाथोकी, सचिव अम्बर कटुवाल र सहसचिव विष्णु निरौला निर्वाचित भएका छन् ।
  • केन्द्रीय कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको सो अधिवेशनबाट २३ जना निर्वाचित र दुई जना मनोनीत हुनेछन् ।

१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विराटनगर महानगरपालिकाको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

अधिवेशनले कृष्ण निरौलाको नेतृत्वमा महानगर समिति चयन गरेको छ । शनिबार सम्पन्न अधिवेशनबाट सभापति कृष्ण निरौला, उपसभापति निर्मला गिरी बुढाथोकी, सचिव अम्बर कटुवाल, सहसचिव विष्णु निरौला (आकास) निर्वाचित भएका छन् ।

रास्वपाको विधानअनुसार २५ सदस्यीय महानगर कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार २३ जना निर्वाचित र २ जना मनोनित सदस्य रहनेछन् ।

पार्टी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं सचिवालय सदस्य लिमा अधिकारीले उद्घाटन गरेको उक्त अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य रोहन कार्की, प्रदेश कार्यवाहक सभापति सरिन तामाङ, मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सन्तोष राजवंशी, क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा झा तथा जिल्ला सभापति भरत कँडेलको उपस्थिति रहेको थियो ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागमा ७ सदस्य थप

रास्वपाको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागमा ७ सदस्य थप
रास्वपाको भरतपुर महानगर सभापतिमा सीता ज्ञवाली विजयी

रास्वपाको भरतपुर महानगर सभापतिमा सीता ज्ञवाली विजयी
बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र

बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र
ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर

ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर
रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै पुरानै पदमा दोहोरिने आकांक्षी उल्लेख्य

रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै पुरानै पदमा दोहोरिने आकांक्षी उल्लेख्य
रास्वपा सभापतिसहित १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

रास्वपा सभापतिसहित १७ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित