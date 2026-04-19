सम्पत्ति छानबिन आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेकको छानबिन रोकिँदैन

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- सम्पत्ति छानबिन आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।
- आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै जाँचबुझको प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।
- सर्वोच्च अदालतले ती विशिष्ट पदाधिकारीहरूको हकमा मात्र जाँचबुझ रोक्न सूचना जारी गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
२९ असार, काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूबाहेक अरूको हकमा सम्पत्ति छानबिन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले बहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीश अनि बहालवाला र पूर्व सैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै जाँचबुझ स्थगित भएको सूचना निकालेको हो ।
यसअघि गत २६ असारमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको काम तत्काललाई रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ‘कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसबारे केही प्रश्न उठेपछि आयोगले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्टीकरण दिएको हो ।
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