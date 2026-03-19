+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगन थापाले भने- सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई विवरण दिन्छौं, तर स्वच्छतामा ध्यान पुगोस्

‘हामी यसमा सहयोग नै गर्छौं, तर अहिले जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू पनि छानबिनमा अटाउनुपर्छ । हामी पनि तयारै छौं भनेर साथीहरू आइदिनुपर्‍यो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १८:१९

२१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफू लगायत कांग्रेसका सबै नेताले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई विवरण बुझाउने बताएका छन् ।

बिहीबार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले हरेक पटकका राजनीतिक आन्दोलनको प्रमुख विषय सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेकाहरूको निजी सम्पत्तिको विषय भएकाले अहिले यो टुंगिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म पनि, मेरो पार्टीका सबै साथीहरूले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुहुन्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘हामी बुझाउँछौं र यो प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ भन्ने ठान्छौं ।’

नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनको प्रमुख विषय पनि यही मुद्दा हुने गरेको उनले बताए । कांग्रेसको निर्वाचन प्रतीज्ञापत्रमा पनि सरकारको जिम्मेवारी पाए एउटा आयोग सशक्त आयोग बनाएर छानबिन गर्ने विषय उल्लेख भएको उनले बताए ।

‘अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ, उहाँहरूले एउटा आयोग बनाउनुभएको छ । यसमा हाम्रो सहयोग हुन्छ,’ सभापति थापाले भने ।

यसबारे बाहिर केही बहस चलिरहे पनि त्यसमा आफ्नो केही टिप्पणी नरहेको उनले बताए ।

‘हामीले बाहिर केही बहसहरू सुनिरहेका छौं, जहाँ केही पूर्वन्यायमूर्तिहरूले हामी विवरण बुझाउँदैनौं भन्नुभएको छ, उहाँहरूको केसमा केही आफ्ना तर्क होलान्,’ उनले अगाडि भने, ‘केही राजनीतिक दलका राजकीय जिम्मेवारी लिएका नेताहरूले पनि हामी विवरण बुझाउँदैनौं भन्नुभएको छ । त्यसका बारेमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

आयोगबारे सरकारसँग कांग्रेसका दुई आग्रह रहेको सभापति थापाले बताए । जसमा पहिलो आयोगको निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शिता रहेको उनले बताए । ‘यसको फेयरनेस, यसले गर्ने कामको स्वच्छतामा र पारदर्शितामा प्रश्न नआओस् । यसमा यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन, पुगोस्,’ उनले भने ।

अर्को सरकारले यत्रो सम्पत्ति छानबिनको काम गर्दैगर्दा अहिले राजनीतिक जिम्मेवारीमा भएका नेताहरू पनि दायरामा अटाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामी यसमा सहयोग नै गर्छौं, तर अहिले जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू पनि छानबिनमा अटाउनुपर्छ । हामी पनि तयारै छौं भनेर साथीहरू आइदिनुपर्‍यो ।’

गगन थापा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, सुस्ताको बाँध निर्माण अवरोध तुरुन्तै हटाउन माग

प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, सुस्ताको बाँध निर्माण अवरोध तुरुन्तै हटाउन माग
संसद् नियमावली पारित गर्न भएको जबरजस्ती अदालतको विषय बन्नुपर्छ : गगन थापा

संसद् नियमावली पारित गर्न भएको जबरजस्ती अदालतको विषय बन्नुपर्छ : गगन थापा
प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक : गगन थापा

प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक : गगन थापा
सरकार गरिबी हटाउनेतिर होइन, गरिब मास्नेतिर लाग्यो : गगन थापा

सरकार गरिबी हटाउनेतिर होइन, गरिब मास्नेतिर लाग्यो : गगन थापा
कम्तीमा १ सय स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला उम्मेदवार बनाउँछौं : गगन थापा

कम्तीमा १ सय स्थानीय तहको प्रमुखमा महिला उम्मेदवार बनाउँछौं : गगन थापा
आज र भोलिभित्र नेविसंघ र दलित संघको नयाँ नेतृत्व आउँछ : गगन थापा

आज र भोलिभित्र नेविसंघ र दलित संघको नयाँ नेतृत्व आउँछ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित