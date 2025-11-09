+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि (तस्वीरहरू)

आत्मदाह गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार २९ गते १७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको सोमबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।
  • राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।
  • पीडित पक्ष र सरकारबीच आइतबार नौ बुँदे सहमति भएपछि मात्र शवको अन्तिम संस्कार गरिएको हो।

२९ असार, काठमाडौं । आत्मदाह गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

उपचारको क्रममा शुक्रबार वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका नेपालीको सोमबार आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।

नेपालीले बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । सो क्रममा गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि वीर अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो ।

पीडित पक्ष र सरकारबीच आइतबार ९ बुँदे सहमति भएसँगै नेपालीको शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि आर्यघाट लगिएको हो ।

आत्मदाह गरेका गणेश नेपाली
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यातायातको प्रणाली अवरोधले सेवाग्राहीलाई सास्ती

यातायातको प्रणाली अवरोधले सेवाग्राहीलाई सास्ती
ज्ञानेन्द्र शाहीको माग- बहालवाला प्रधानमन्त्री पूर्वमेयर हुन्, उहाँको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ

ज्ञानेन्द्र शाहीको माग- बहालवाला प्रधानमन्त्री पूर्वमेयर हुन्, उहाँको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ
राज्य नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी सत्ता चलाउन लाग्यो : गगन थापा

राज्य नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी सत्ता चलाउन लाग्यो : गगन थापा
खल्तीमा डिजिटल भिसा कार्ड सेवा सुरु, मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिने

खल्तीमा डिजिटल भिसा कार्ड सेवा सुरु, मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिने
ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग

ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग
रिलिजको ४८ घन्टामै ओटीटीबाट किन हटाइएको थियो ‘सतलुज’?

रिलिजको ४८ घन्टामै ओटीटीबाट किन हटाइएको थियो ‘सतलुज’?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित