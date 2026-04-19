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पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी कोरिडोर आठ घण्टापछि सञ्चालन

वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोर आठ घण्टापछि सञ्चालनमा आएको छ 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वर्षासँगै आएको पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी कोरिडोर आठ घण्टापछि सञ्चालनमा आएको छ ।
  • जैमिनी नगरपालिका–८ बेलबगरमा खसेको पहिरो पन्छाएपछि बागलुङको दक्षिण क्षेत्रमा यातायात सुचारु भएको छ ।
  • प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले निरन्तरको वर्षा र पहिरोका कारण सडक जोखिमपूर्ण रहेकाले सावधानी अपनाउन चालक तथा यात्रुलाई आग्रह गरे।

२९ असार, ढोरपाटन (बागलुङ) । वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोर आठ घण्टापछि सञ्चालनमा आएको छ

कोरिडोरको बागलुङ खण्डअन्तर्गत जैमिनी नगरपालिका–८ बेलबगरमा आज बिहान लेदोसहितको पहिरो झर्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

बिहानदेखि पहिरो पन्छाउने उपकरण प्रयोग गरेर करिडोर सञ्चालनको पहल गरिएकामा करिब आठ घण्टापछि सडक खुलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिए । निरन्तर वर्षा र लेदोसहितको पहिरो बगिरहेकाले सडक खुलाउन समय लागेको उनको भनाइ छ ।

पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदा बागलुङको दक्षिण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यातायात ठप्प भएका थिए भने मुक्तिनाथ जाने पर्यटक अलपत्र परेका थिए । सडक खुलेसँगै सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ लागेका प्रहरी नायब उपरीक्षक त्वातीले बताउनुभयो ।

‘निरन्तर वर्षा र बगिरहेको लेदोसहितको पहिरोका कारण सडक खुलाउन समय लाग्यो । लामो प्रयासपछि अहिले सडक खुलेको छ,’ उनले भने, ‘सडक जोखिमपूण छ, यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाएर यात्रा गर्न सवारी चालक तथा यात्रु सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’

कालिगण्डकी
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