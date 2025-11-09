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कालिकोटमा बढ्दै एचआइभी सङ्क्रमित

कालिकोटस्थित एन्टि रेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) का अनुसार अन्यत्र जिल्लाबाट यहाँ आएका एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ रहेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १८:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालिकोटमा हाल एचआइभी सङ्क्रमितको कूल सङ्ख्या ७५ पुगेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ।
  • नरहरिनाथ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ३२ जना सङ्क्रमित रहेको फोकल पर्सन शाहीले जानकारी दिएका छन्।
  • जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सङ्क्रमितहरूका लागि निःशुल्क एआरटी सेवा उपलब्ध गराउँदै नियमित औषधि सेवनमा जोड दिएको छ।

२९ असार, मान्म (कालिकोट) । पछिल्लो पटक कालिकोटमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७५ पुगेको छ ।

कालिकोटस्थित एन्टि रेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) का अनुसार अन्यत्र जिल्लाबाट यहाँ बसाइ आएका एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ रहेको छ । हालसम्म एचआइभी सङ्क्रमितको कूल दर्ता सङ्ख्या ७५ रहेको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित नरहरिनाथ गाउँपालिकाका रहेको शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ३२ जना सङ्क्रमित रहेका छन्, जसमा १३ पुरुष, १६ महिला, एक बालक र दुई बालिका रहेका छन् ।

खाँडाचक्रमा–१०, तिलागुफामा– तीन, रासकोटमा नगरपालिकामा–दुई शुभकालिका दुई, सान्नीत्रिवेणमा चार पचालझरनामा एक पलाँता गाउँपालिकामा तीन जना सङ्क्रमित रहेको फोकल पर्सन शाहीले बताउनुभयो ।

‘जिल्लामा अहिले निःशुल्क एआरटी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ’, उनले भने, ‘समयमै परीक्षण, नियमित औषधि सेवन र चिकित्सकीय परामर्शले सङ्क्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो राख्न महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।’

कालिकोटमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५७ पुग्नुले समुदायस्तरमै थप सतर्कता, नियमित परीक्षण, सुरक्षित यौन व्यवहार र कलंकमुक्त समाज निर्माणको आवश्यकता रहेको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ । रासस

एचआईभी
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