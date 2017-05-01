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एचआईभी नियन्त्रणमा प्रगति भए पनि लाञ्छना र विभेद अझै

२०८३ जेठ ३१ गते १२:०२ २०८३ जेठ ३१ गते १२:०२

अनलाइनखबर

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समुदायका प्रतिनिधिहरूले एचआईभी संक्रमित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अझै विभेद हुने गरेको बताए ।

अनलाइनखबर

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एचआईभी नियन्त्रणमा प्रगति भए पनि लाञ्छना र विभेद अझै

News Summary

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  • सरोकारवालाहरूले एचआईभी र क्षयरोगसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना तथा विभेदका कारण प्रभावित समुदायले सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको बताएका छन्।

जेठ ३१, काठमाडौं । एचआईभी तथा क्षयरोग (टीबी) सम्बन्धी लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक पूर्वाग्रह, गलत धारणा, संस्थागत व्यवहार र संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले सातै प्रदेशका पत्रकारका लागि आयोजना गरेको ‘एचआईभी, मलेरिया र टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा विभेद अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी रिपोर्टिङ’ तालिम कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि चुनौतीहरू कायमै रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ, जसमा १९ हजार ८२१ पुरुष, १४ हजार ५१६ महिला र १ हजार ५८ बालबालिका रहेका छन् । वार्षिक रूपमा ६१४ जना नयाँ संक्रमित थपिने र ५६८ जनाको एचआईभीका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

शर्माले नियमित औषधि सेवन गर्ने एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरू सामान्य मानिससरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्ने बताए । तर समाजमा विद्यमान लाञ्छना र गलत धारणाका कारण समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले विगतको तुलनामा परीक्षण, रोकथाम र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताए । ‘अहिले एचआईभी संक्रमणको अर्थ मृत्यु होइन’ उनले भने, ‘नियमित उपचारले दीर्घ र स्वस्थ जीवन सम्भव छ तर सामाजिक सोच र पुराना मिथकका कारण विभेद अझै कायम छ ।’

एचआईभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको गोपनीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र समानताको अधिकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक रूपमा चुनौती कायम रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लोकनाथ बास्तोलाले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा रोजगारीमा अझै पूर्वाग्रहका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूले समस्या भोगिरहेका छन्।

क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना सामाजिक, संस्थागत र संरचनागत तहसम्म फैलिएको बताइन् । उनका अनुसार विभेदको डरले प्रभावित व्यक्तिहरूमा आत्म–लाञ्छना समेत बढ्ने गरेको छ, जसले उपचार र सेवामा पहुँचमा बाधा पुर्‍याउँछ । पीएलएचआईभी स्टिग्मा इन्डेक्स २.० नेपाल अनुसार करिब ३५ प्रतिशत ट्रान्सजेन्डर, १८.५ प्रतिशत एमएसएमरगे र १५.७ प्रतिशत यौनकर्मीहरूले एचआईभीबाहेक अन्य कारणले पनि लाञ्छना र विभेद भोगेका छन् ।

समुदायका प्रतिनिधिहरूले एचआईभी संक्रमित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अझै विभेद हुने गरेको बताए । सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न आनाकानी गर्ने, सेवा ढिलाइ गर्ने तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा औषधि तथा परीक्षण किट आपूर्ति, बहुवर्षीय खरिद योजना र भाइरल लोड सप्रेसनजस्ता क्षेत्रमा चुनौतीहरू कायम छन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एचआईभी भेदभाव
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
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