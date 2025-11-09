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पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटका बस्तीमा बाढी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते ७:४९
डुबान प्रभावितको उद्धार गर्दै सशस्त्र प्रहरीको टोली

३० असार, काठमाडौं । निरन्तरको वर्षाले पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेका छन् । गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ को प्रगति टोल, वडा नम्बर ४ को झापर्दी टोल, बेल्डिहा लगायतका बस्ती डुबानमा परेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार दर्जनौं घरमा बाढी पसेको छ । गैंडाकोट ४ का डिल्लीराज घिमिरेले भनेका छन्, ‘म यहाँ बसोबास गरेको करिब ५५ वर्ष पुरा भयो तर यतिको पानी आएको थिएन, बाढी व्यापक आएको छ ।’

प्रहरीका अनुसार बेल्डिहामा ९ जनाको परिवार बिस्थापित नै भएको छ ।

यसैबीच डुबान प्रभावित बस्तीका बासिन्दालाई जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरीले गएराति उद्धार गरेको छ । डुबानमा परेका स्थानीयवासीलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३१ गुल्म (पूर्वी नवलपरासी) को टोलीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको हो ।

निरन्तर वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेका छन् ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ११ का पनि विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन् ।

गैँडाकोट बाढी
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