अपराह्न ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक

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- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने उक्त बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने भएको छ।
३० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो ।
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