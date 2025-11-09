युरोपमा एन्टी-ब्यालिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाउन गठबन्धन घोषणा

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- नौ युरोपेली देश र युक्रेनले ब्यालिस्टिक मिसाइलको बढ्दो जोखिम सामना गर्न सोमबार एक एकीकृत रक्षात्मक गठबन्धनको घोषणा गरेका छन्।
- युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की रुसमाथि दबाब बढाउन र युक्रेनप्रति समर्थन जुटाउन आयोजित विशेष बैठकमा भाग लिन सोमबार पेरिस पुगेका छन्।
- घोषणापत्रमा युरोपको सुरक्षाका लागि एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली निर्माण गर्न रक्षा औद्योगिक आधार र अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।
३० असार, काठमाडौं । ब्यालिस्टिक मिसाइलको बढ्दो खतराबिच नौ युरोपेली देश र युक्रेनले सोमबार एउटा गठबन्धनको घोषणा गरेका छन्। यो गठबन्धनले युरोपमा पूर्ण रूपमा रक्षात्मक एन्टी-ब्यालिस्टिक क्षमताको विकास गर्नेछ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की सोमबार पेरिस पुगेका छन्। उनी कीभका सहयोगी देशहरूको बैठकमा भाग लिन त्यहाँ गएका हुन्। यो बैठकले युक्रेनप्रति समर्थन पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। बैठकले पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको युद्ध अन्त्य गर्न रुसमाथि दबाब बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
युरोपको सुरक्षाका लागि एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यो घोषणापत्र डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, स्पेन, स्वीडेन, युक्रेन र बेलायतले जारी गरेका हुन्।
उनीहरूले रक्षा औद्योगिक आधार, अनुसन्धान र सञ्चालन अनुभवलाई सँगै ल्याउने योजना बनाएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य युरोपका लागि साझा एन्टी-ब्यालिस्टिक मिसाइल क्षमता निर्माण गर्नु हो।
यो प्रयास कुनै पनि जनताको विरुद्धमा नभएर आफ्नै रक्षाको लागि गरिएको हो। यसमा हालैका हप्ताहरूमा रुसी ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमणहरूको सामना गरेको युक्रेनको विशिष्ट अनुभवलाई उद्धृत गरिएको छ।
पेरिस बैठकमा कम्तीमा २५ देशका राष्ट्रप्रमुखहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ। केही नेताहरू जुलाई १४ मा हुने फ्रान्सको राष्ट्रिय दिवसको सैनिक परेडमा पनि बस्नेछन्। यस वर्षको परेडले युक्रेनप्रति समर्थनलाई विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
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