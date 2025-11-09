युक्रेनमा चुलिंदै ऊर्जा संकट, किन ?

युक्रेनले यसवर्षको मध्यसम्ममा आफ्ना भण्डारहरूमा मात्र करिब ७ अर्ब घनमिटर (बीसीएम) ग्यास सञ्चित गर्न सकेको छ । जाडोयाम कटाउनका लागि कम्तीमा १३.२ बीसीएम ग्यास आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
रूसी समाचार संस्था टासले युक्रेनी ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मानी गरेको गणनाले यस्तो देखाएको हो ।
यसैगरी, थर्मल कोइलाको भण्डार २२ लाख टन पुगेको भए तापनि यो परिमाण केवल गर्मी र शरद ऋतुका लागि मात्र पर्याप्त हुनेछ ।
युक्रेनले आफ्नो ग्यास र थर्मल कोइलाको भण्डार बढाउने प्रयास जारी राखेको भए पनि युरोपेली ऊर्जा बजारमा बढ्दो मूल्य र युरोपेली सङ्घ (ईयू) का देशहरूमा ग्यासको उच्च मागका कारण यस कार्यमा बाधा पुगिरहेको छ ।
ईयूका देशहरू आफैँ पनि जाडोयामका लागि ग्यास भण्डारण गर्न यतिबेला कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
यसका साथै, ऊर्जा प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्ने र वितरित विद्युत् उत्पादन नेटवर्क निर्माण गर्ने प्रयासका बावजुद युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीको क्षमता अझै पनि न्यून रहेको छ ।
मध्य–गर्मीसम्म आइपुग्दा यसको उत्पादन क्षमता आवश्यक १८ देखि १९ गिगावाट (जीडब्लू) को तुलनामा मात्र ११ देखि १२ जीडब्लूको आसपास खुम्चिएको छ ।
गर्मीको लहर (हिटवेभ) का कारण ऊर्जा खपतमा भएको वृद्धिका कारण युक्रेनले अहिले गर्मीकै मौसममा पनि १ देखि २ जीडब्ल्यू बराबरको विद्युत् अभाव झेलिरहेको छ ।
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