+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेलेन्स्कीको दाबी : रूसले युक्रेनमाथि पुनः ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते २१:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनमाथि पुनः अर्को ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्।
  • गत साता रुसले युक्रेनमा आणविक क्षमतायुक्त ओरेश्निकी मिसाइलसहित ९० वटा मिसाइल र ६०० वटा ड्रोन प्रहार गरेको थियो।
  • राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पत्र लेख्दै प्याट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली र थप गोलाबारुद उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

१६ जेठ, काठमाडौं । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनमाथि पुनः एक पटक अर्को ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

रुसले नयाँ र भीषण आक्रमणको तयारी गरिरहेको गुप्तचरी सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले शुक्रबार ढिलो गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना नागरिकहरूलाई हवाई आक्रमणको साइरन सुन्नासाथ सुरक्षित स्थानमा जान र सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। आफ्नो देशको वायुसेना र आकाशको रक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू चौबिसै घण्टा तैनाथ रहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।

रुसले गत साताको अन्त्यमा किभ क्षेत्रलाई लक्षित गरी ९० वटा मिसाइल र ६०० वटा ड्रोन सहित आणविक क्षमतायुक्त ओरेश्निकी मिसाइल प्रहार गरेलगत्तै जेलेन्स्कीको यो चेतावनी आएको हो।

रुसले सन् २०२४ मा पहिलो पटक डिप्रोमा प्रयोग गरेको यो मध्यम दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइलको पछिल्लो प्रहारलाई लिएर युरोपेली नेताहरूले रुसको कडा आलोचना गरेका छन्।

यसैबीच, जेलेन्स्कीले अमेरिका समक्ष प्याट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली थप उपलब्ध गराउन आफ्नो मागलाई पुनः दोहोर्‍याएका छन्। ब्यालिस्टिक मिसाइल, क्रुज मिसाइल, ड्रोन र विमानहरूलाई आकाशमै ध्वस्त पार्न यो प्रणाली प्रयोग गरिन्छ।

जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पत्र लेख्दै यस प्रणालीका लागि थप गोलाबारुद उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको राष्ट्रका लागि मिसाइल विनाको प्याट्रियट ब्याट्रीहरू हेर्नु भन्दा पीडादायी कुरा अरू केही नहुने उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्रपाका तीन पूर्वअध्यक्षले भने- महाधिवेशन हुनेमा शंका नगरौं, आत्मघाती कदम नचालौं

राप्रपाका तीन पूर्वअध्यक्षले भने- महाधिवेशन हुनेमा शंका नगरौं, आत्मघाती कदम नचालौं
नाटक ‘लुसिफर राइजिङ’को विवाद : लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई हटाइयो

नाटक ‘लुसिफर राइजिङ’को विवाद : लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई हटाइयो
सञ्चारमन्त्रीको दाबी- सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट आयो

सञ्चारमन्त्रीको दाबी- सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट आयो
प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा रास्वपा सभापति भारत जान लागेका हुन् ?

प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा रास्वपा सभापति भारत जान लागेका हुन् ?
‘देशको जिम्मा पाए जेट विमान जसरी उडाइदिन्थें भन्ने खोक्रो आदर्श धेरै छ’

‘देशको जिम्मा पाए जेट विमान जसरी उडाइदिन्थें भन्ने खोक्रो आदर्श धेरै छ’
राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट

राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित