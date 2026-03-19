+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाटक ‘लुसिफर राइजिङ’को विवाद : लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई हटाइयो

नाटकको अन्त्यमा कालो भादगाउँले टोपी र कालो चस्मा लगाएको नयाँ पात्रलाई अनपेक्षित रूपमा प्रवेश गराउनुलाई पनि संस्थाले बर्खास्ततीको एउटा कारण मानेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते २०:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नाटक लुसिफर राइजिङका लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई निर्माण पक्षले गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा बर्खास्त गरेको छ।

१७ जेठ, काठमाडौं । थापागाउँस्थित एक थिएटर नेपालमा मञ्चन भइरहेको नाटक लुसिफर राइजिङका लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई नाटकबाट हटाइएको छ ।

निर्माण पक्ष ‘मझुवा बगर जनकला मञ्च’ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनलाई संस्थाको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुका साथै भविष्यका कुनै पनि परियोजनामा सहभागी हुन नपाउने गरी पूर्णप्रतिबन्ध लगाएको हो ।

गत जेठ १ गतेदेखि मञ्चन सुरु भएको यस नाटकका निर्देशक सहलेशमाथि संस्थाको मूल मर्मविपरीत काम गरेको र गम्भीर अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । उनले संस्थालाई उपलब्ध गराएको आधिकारिक स्क्रिप्टभन्दा बाहिर गएर नाटकमा अनावश्यक थपघट गरेको र अत्यधिक अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लुसिफर राइजिङ’ को लफडा : नेपथ्यमा भएको के थियो ?

यति मात्र नभई निर्देशकले सरकार विरुद्ध अनावश्यक अफवाह फैलाएको र आफूलाई सुरक्षा थ्रेट आएको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै ठोस प्रमाण बुझाउन नसकेको निर्माण पक्षको जिकिर छ ।

संस्थाको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी भ्रामक विज्ञप्ति जारी गरेको तथा समग्र नाट्य जगतकै अपमान हुने गरी गतिविधि सञ्चालन गरेको कारण उनलाई तत्कालै पदमुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नाटकको अन्त्यमा कालो भादगाउँले टोपी र कालो चस्मा लगाएको नयाँ पात्रलाई अनपेक्षित रूपमा प्रवेश गराउनुलाई पनि संस्थाले बर्खास्ततीको एउटा कारण मानेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !

निर्देशकको बर्खास्तीसँगै केही दिन अन्योलमा परेको नाटक भोलि जेठ १७ गतेदेखि पुनः मञ्चन हुने भएको छ । अब यस नाटकको नेतृत्व कलाकार बुद्धिराम चौधरीले गर्नेछन् ।

नयाँ स्वरूपमा मञ्चन हुन लागेको यस नाटकको नाम अब ‘लुसिफर राइजिङ २.०: ए जेन-जी प्ले’ राखिएको छ। बर्खास्तीबारे अनलाइनखबरले सहलेससँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

लुसिफर राइजिङ सहलेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित