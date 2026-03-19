नाटक ‘लुसिफर राइजिङ’को विवाद : लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई हटाइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नाटक लुसिफर राइजिङका लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई निर्माण पक्षले गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा बर्खास्त गरेको छ।
१७ जेठ, काठमाडौं । थापागाउँस्थित एक थिएटर नेपालमा मञ्चन भइरहेको नाटक लुसिफर राइजिङका लेखक तथा निर्देशक सहलेशलाई नाटकबाट हटाइएको छ ।
निर्माण पक्ष ‘मझुवा बगर जनकला मञ्च’ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनलाई संस्थाको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुका साथै भविष्यका कुनै पनि परियोजनामा सहभागी हुन नपाउने गरी पूर्णप्रतिबन्ध लगाएको हो ।
गत जेठ १ गतेदेखि मञ्चन सुरु भएको यस नाटकका निर्देशक सहलेशमाथि संस्थाको मूल मर्मविपरीत काम गरेको र गम्भीर अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । उनले संस्थालाई उपलब्ध गराएको आधिकारिक स्क्रिप्टभन्दा बाहिर गएर नाटकमा अनावश्यक थपघट गरेको र अत्यधिक अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
यति मात्र नभई निर्देशकले सरकार विरुद्ध अनावश्यक अफवाह फैलाएको र आफूलाई सुरक्षा थ्रेट आएको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै ठोस प्रमाण बुझाउन नसकेको निर्माण पक्षको जिकिर छ ।
संस्थाको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी भ्रामक विज्ञप्ति जारी गरेको तथा समग्र नाट्य जगतकै अपमान हुने गरी गतिविधि सञ्चालन गरेको कारण उनलाई तत्कालै पदमुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नाटकको अन्त्यमा कालो भादगाउँले टोपी र कालो चस्मा लगाएको नयाँ पात्रलाई अनपेक्षित रूपमा प्रवेश गराउनुलाई पनि संस्थाले बर्खास्ततीको एउटा कारण मानेको छ।
निर्देशकको बर्खास्तीसँगै केही दिन अन्योलमा परेको नाटक भोलि जेठ १७ गतेदेखि पुनः मञ्चन हुने भएको छ । अब यस नाटकको नेतृत्व कलाकार बुद्धिराम चौधरीले गर्नेछन् ।
नयाँ स्वरूपमा मञ्चन हुन लागेको यस नाटकको नाम अब ‘लुसिफर राइजिङ २.०: ए जेन-जी प्ले’ राखिएको छ। बर्खास्तीबारे अनलाइनखबरले सहलेससँग बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4