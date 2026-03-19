+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाटक लुसिफर राइजिङको विवादमा थिएटर भन्छ– धम्कीबारे जानकारी छैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १८:५०

११ जेठ, काठमाडौं । नाटक लुसिफर राइजिङबारे भएको विवादको विषयमा एक थिएटर नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । थिएटरका अध्यक्ष अनिल सुब्बाले विज्ञप्ति जारी गरी नाटक रोक्न आएको धम्कीबारे थिएटरलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

कसबाट र कुन तरिकाले धम्की आएको भन्ने कुरा नाट्य समूह मझुवा बगरले कुनै जानकारी नदिएको सुब्बाको भनाइ छ ।

‘कस्तो दबाब आयो ? किन त्यस्तो दबाब आयो ? र उक्त दबाब दिने समूह को हुन सक्छ ? यस सन्दर्भमा नाटक घर उपलब्ध गराउने एक थिएटर नेपालका कुनै पनि सदस्यलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत जानकारी नभएको स्पष्ट पार्दछौं’ सुब्बाले भनेका छन् ।

आगामी दिनमा नाटकको मञ्चन नियमित हुने वा नहुने कुराको जानकारी चाँडै गराउने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

१० जेठ आइतबार साँझ नाट्य समूह मझुवा बगरले अज्ञात राजनीतिक व्यक्ति, प्रवृत्ति र समूहको दबाबका कारण नाटकको मञ्चन रोक्न बाध्य भएको सूचना निकालेको थियो ।

यसका निर्देशक सहलेसले पनि धम्की भनेका थिए । सोमबार भने उनले कुनै आधिकारिक निकाय, अमुक राजनीतिक दल भन्दा पनि अज्ञात स्रोतबाट धम्की आएको भन्दै घुमाउरो प्रतिक्रिया दिँदै एक सूचना निकालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लुसिफर राइजिङ’ को लफडा : नेपथ्यमा भएको के थियो ?

नाटक लुसिफर राइजिङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘लुसिफर राइजिङ’ को लफडा : नेपथ्यमा भएको के थियो ?

‘लुसिफर राइजिङ’ को लफडा : नेपथ्यमा भएको के थियो ?
राजनीतिक दबाबपछि ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटकको मञ्चन रोकियो

राजनीतिक दबाबपछि ‘लुसिफर राइजिङ’ नाटकको मञ्चन रोकियो
खल्तीमा १२ हजार बोकेर नाटक गर्न काठमाडौं छिरेका रविन

खल्तीमा १२ हजार बोकेर नाटक गर्न काठमाडौं छिरेका रविन
२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !

२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !
‘पत्रकारिताको नाममा अहिले डिजिटल मिडियाको ओइरो विरक्तलाग्दो छ’

‘पत्रकारिताको नाममा अहिले डिजिटल मिडियाको ओइरो विरक्तलाग्दो छ’
ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार

ग्रान्ड रिहर्सल : पर्दाले लुकाएको मञ्चको भित्री संसार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित