+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक महिनामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ३४८ महिलाले पाए निःशुल्क प्रसूति सेवा

दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछि वैशाख महिनामा ३४८ जना महिलाले निःशुल्क प्रसूति सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १८:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछि वैशाख महिनामा ३४८ जना महिलाले निःशुल्क प्रसूति सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
  • निःशुल्क सेवा अन्तर्गत प्रसूति गराएकामध्ये २०८ जनाको सामान्य र १४० जनाको शल्यक्रियामार्फत सुरक्षित रूपमा प्रसूति गराइएको छ ।
  • प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक डा. सुरेश रसाइलीले निःशुल्क प्रसूति सेवा सञ्चालन भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

११ जेठ, दाङ । दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठानको प्रसूति सेवा थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

प्रतिष्ठानबाट चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा ३ सय ४८ जना महिलाले निःशुल्क प्रसूति सेवा प्राप्त गरेका हुन् । यो संख्या १-२९ वैशाखसम्मको हो ।

प्रतिष्ठानका प्रसूति रोग विशेषज्ञ  प्राध्यापक डा. बसन्त लामिछाने नेतृत्वमा अन्य प्रसूति रोग विशेषज्ञ   चिकित्सकको सहभागितामा निःशुल्क प्रसूति सेवा अस्पतालमा प्रदान हुँदै आएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम निःशुल्करूपमा सञ्चालन भएपछि प्रतिष्ठानमा निःशुल्क प्रसूति गराउन आउने महिलाहरू अहिले सेवा पाउँदा खुसी भएका छन् ।

प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख, निर्देशक तथा सहप्राध्यापक डा. सुरेश रसाइलीले प्रतिष्ठानमा सञ्चालित निःशुल्क प्रसूति सेवाले बिरामीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताए ।

प्रतिष्ठानले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिष्ठानमा प्रसूति सेवा निःशुल्क भएपछि एक महिनाको अवधिमा नर्मल डेलिभरी २ सय ८ जना  र शल्यचिकित्सा सेवाबाट १ सय ४० जना गरेर ३ सय ४८ जना महिलाले सुरक्षित सुत्केरी सेवा पाएका छन् ।

त्यस्तै प्रसूति सेवा विभागबाट एक महिनाकै अवधिमा गर्भपतन (मिसक्यारिज) ४१ जना र अन्य ६ जनाले सेवा पाएका छ्न ।

यसैगरी वैशाख महिनामा प्रसूति सेवाबाट २ हजार १ सय ९४ जना महिलाले ओपीडी सेवा र ५३ जनाको भर्ना गरेर उपचार गरिएको छ ।

निःशुल्क प्रसूति सेवा राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग वृद्धि ४ प्रतिशत बिन्दु

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग वृद्धि ४ प्रतिशत बिन्दु
न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

न्यायाधीश र वकिलको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
नेकपाको असन्तुष्टि बीच मधेशमा सरकार विस्तारको तयारी

नेकपाको असन्तुष्टि बीच मधेशमा सरकार विस्तारको तयारी
ठमेलमा विदेशी महिलाको यौनधन्दा, प्रहरीले ४ अपरेशन चलाएर ४१ जनालाई समात्यो

ठमेलमा विदेशी महिलाको यौनधन्दा, प्रहरीले ४ अपरेशन चलाएर ४१ जनालाई समात्यो
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सेनाको हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार

सेनाको हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित