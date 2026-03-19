वनप्लसले नयाँ ओलेड ट्याब्लेट चाँडै सार्वजनिक गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १६:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वनप्लस कम्पनीले सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकभित्र विश्व बजारमा नयाँ एन्ड्रोइड ट्याब्लेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
  • यस नयाँ ट्याब्लेटमा ८.८ इन्चको ओलेड डिस्प्ले, स्न्यापड्रयागन ८ जेन ५ चिपसेट र ८ हजार एमएएचको ब्याट्री रहनेछ ।
  • चीनमा सार्वजनिक भएको 'ओप्पो प्याड मिनी' मा आधारित सो ट्याब्लेट एन्ड्रोइड १६ सफ्टवेयरमा चल्ने अनुमान गरिएको छ ।

वनप्लस कम्पनीले विश्व बजारका लागि एउटा नयाँ एन्ड्रोइड ट्याब्लेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

हालै बाहिरिएको एउटा सूचना अनुसार यो ट्याब्लेटमा ओलेड डिस्प्ले रहनेछ । यसमा उच्च गुणस्तरको हार्डवेयर र शक्तिशाली चिपसेट प्रयोग गरिनेछ।

यो नयाँ ट्याब्लेट यसै वर्ष चीनमा सार्वजनिक भएको ‘ओप्पो प्याड मिनी’ मा आधारित हुने अनुमान छ।

के-के छन् विशेषताहरू?

वनप्लसको यो नयाँ ट्याब्लेट आकारमा केही सानो अर्थात कम्प्याक्ट हुनेछ । यसमा ८.८ इन्चको ओलेड प्यानल रहनेछ। यो स्क्रिनले १४४ हर्जको रिफ्रेस रेटलाई सपोर्ट गर्नेछ।

ट्याब्लेटमा स्न्यापड्रयागन ८ जेन ५ चिपसेट प्रयोग गरिनेछ। यो निकै शक्तिशाली र तीव्र गतिको प्रोसेसर हो। यसमा एलपीडीडीआर५एक्स र्‍याम र यूएफएस ४.१ स्टोरेज पाउन सकिन्छ।

क्यामेराको कुरा गर्दा यसको पछाडि १३ मेगापिक्सेलको क्यामेरा हुनेछ। अगाडि भने ८ मेगापिक्सेलको क्यामेरा राखिनेछ।

यो ट्याब्लेटमा ८ हजार एमएएचको ठूलो ब्याट्री हुनेछ। यसलाई चाँडो चार्ज गर्न ६७ वाटको फास्ट चार्जिङ सुविधा दिइनेछ। यो डिभाइस एन्ड्रोइड १६ मा आधारित अक्सिजन ओएस १६ सफ्टवेयरमा चल्नेछ।

बजारमा कहिले आउँछ?

यो नयाँ ट्याब्लेटको विवरण चीनमा गत अप्रिलमा आएको ओप्पो प्याड मिनीसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसैले वनप्लसले ओप्पोकै ट्याब्लेटलाई आफ्नो ब्रान्ड नाममा विश्व बजारमा ल्याउन लागेको बुझिन्छ।

स्रोतका अनुसार यो ट्याब्लेट सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिक (जुलाई–सेप्टेम्बर) भित्र भारत लगायतका बजारमा सार्वजनिक हुन सक्छ। तर वनप्लस कम्पनीले यसको आधिकारिक पुष्टि गर्न बाँकी छ।

ओलेड ट्याब्लेट वनप्लस
होल्डिङ सेन्टर नागरिकको अन्तिम ठेगाना बन्न हुँदैन : सुहाङ नेम्वाङ

से चीज टु 'बालेनोमिक्स'

एआई युगको सुरुवातसँगै गुगल सर्चबाट ब्लू लिंकहरू हराउँदै

कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिकका लागि अनुगमन गर्ने

ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन माग

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सा अदालतमा मुद्दा दर्ता

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

