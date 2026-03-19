+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १८:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
  • न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो ।

११ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख १८ गते जारी अध्यादेश अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट चल्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतमा पुग्नेछन् ।

तर, विशेष अदालतको साटो काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनलाई पक्राउ नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्‍च अदालत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गरेको दिन सोसल मिडिया नहेर्नु : न्यायाधीश पोखरेल

सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गरेको दिन सोसल मिडिया नहेर्नु : न्यायाधीश पोखरेल
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधन, आज इजलास बन्द

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधन, आज इजलास बन्द
सर्वोच्चको पूर्णपाठ : बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारबाट २० मिटर छोडेर निर्माण गर्न पाइने

सर्वोच्चको पूर्णपाठ : बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारबाट २० मिटर छोडेर निर्माण गर्न पाइने
२० दिन बिदा बसिन् न्यायाधीश मल्ल 

२० दिन बिदा बसिन् न्यायाधीश मल्ल 
आकस्मिक प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा

आकस्मिक प्रधानन्यायाधीश, न्यायिक सन्तुलनको अग्निपरीक्षा
न्यायालयमा कार्यबोझ तीन गुणा, सर्वोच्चमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा १२५८

न्यायालयमा कार्यबोझ तीन गुणा, सर्वोच्चमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा १२५८

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित