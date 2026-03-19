‘अमेरिका–इरानबीच केही मुद्दामा सहमति’

११ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच केही मुद्दामा सहमति जुटेको समाचार आएका छन् । बीबीसी फारसी सेवाका अनुसार इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले अमेरिकासँग केही मुद्दामा सहमति जुटेको बताएका छन् ।
उनले यसको अर्थ तत्काल कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावनाबारे पनि प्रस्ट खुलाएका छैनन् ।
यसअघि आइतबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले अमेरिका–इरानबीच एकदेखि दुई मुद्दामा मात्रै मतभेद बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बगाईले सहमतिको ढिलाइ हुनुको कारण अमेरिकी अधिकारीहरूको विरोधाभाषपूर्ण धारणा र वार्ताकै बीच हमला गर्ने अमेरिकी इतिहास रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि सोमबार भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानसँग आज सोमबार युद्ध समाप्त हुनेगरी सम्झौता हुने सम्भावना औंल्याएका थिए ।
नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै विदेशमन्त्री रुबियोले भनेका थिए,‘हामी अहिले पनि त्यही काम गरिरहेका छौं । जस्तो मैले पहिलो भनेको थिएँ । हामीलाई लागेको थियो, सायद हिजो राति केही खबर आउँछ । तर अब आज आउँला ।’
उनले अमेरिकासँग बलियो प्रस्ताव आएको पनि दाबी गरेका थिए । जसमा स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने र निर्धारित समयमा परमाणुका विषयमा वार्ता सुरु गर्ने विषय पनि सामेल रहेको उनले बताएका थिए ।
