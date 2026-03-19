‘अमेरिका–इरानबीच केही मुद्दामा सहमति’

बीबीसी फारसी सेवाका अनुसार इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले अमेरिकासँग केही मुद्दामा सहमति जुटेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १७:०१

११ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच केही मुद्दामा सहमति जुटेको समाचार आएका छन् । बीबीसी फारसी सेवाका अनुसार इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले अमेरिकासँग केही मुद्दामा सहमति जुटेको बताएका छन् ।

उनले यसको अर्थ तत्काल कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावनाबारे पनि प्रस्ट खुलाएका छैनन् ।

यसअघि आइतबार इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले अमेरिका–इरानबीच एकदेखि दुई मुद्दामा मात्रै मतभेद बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बगाईले सहमतिको ढिलाइ हुनुको कारण अमेरिकी अधिकारीहरूको विरोधाभाषपूर्ण धारणा र वार्ताकै बीच हमला गर्ने अमेरिकी इतिहास रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसअघि सोमबार भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानसँग आज सोमबार युद्ध समाप्त हुनेगरी सम्झौता हुने सम्भावना औंल्याएका थिए ।

नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै विदेशमन्त्री रुबियोले भनेका थिए,‘हामी अहिले पनि त्यही काम गरिरहेका छौं । जस्तो मैले पहिलो भनेको थिएँ । हामीलाई लागेको थियो, सायद हिजो राति केही खबर आउँछ । तर अब आज आउँला ।’

उनले अमेरिकासँग बलियो प्रस्ताव आएको पनि दाबी गरेका थिए । जसमा स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने र निर्धारित समयमा परमाणुका विषयमा वार्ता सुरु गर्ने विषय पनि सामेल रहेको उनले बताएका थिए ।

अमेरिका–इरान
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित