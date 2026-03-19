सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

इस्लामावाद शान्तिवार्ता सुरु : सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अमेरिका-इरानबीच उच्चस्तरीय संवाद

अलजजिराले सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि वासिङ्गटन र तेहरानबीच हुनलागेको पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता भनेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते १९:४९

२८ चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा पाकिस्तानको मध्यस्थकर्तामा अमेरिका र इरानबीच शान्तिवार्ता सुरु भएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई उधृत गर्दै शनिबार दिउँसोदेखि तीनै देशका वार्ताकारहरू वार्तामा जुटेका छन् ।

वार्ता इस्लामावादस्थित पाँचतारे होटेल सेरेनामा भइरहेको छ । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था अलजजिराले सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि वासिङ्गटन र तेहरानबीच हुनलागेको पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता भनेको छ ।

अमेरिकाका तर्फबाट वार्ताको संयोजन उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरिरहेका छन् । उनीसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुसनरसहितको प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सहभागी छ ।

इरानका तर्फबाट त्यहाँको संसद्का सभामुख मोहम्मद बगेर गालीबाफले वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका छन् । जसमा विदेशमन्त्री अब्बास अरागची पनि सामेल छन् ।

वार्ता सुरु हुनुअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका थिए ।

पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि बहुप्रतिक्षित शान्तिवार्ता सुरु भएको जानकारी दिएको छ ।

बीबीसीले भने पाकिस्तानको सूत्रलाई उधृत गर्दै दिउँसो ४ बजेबाट पार्ता सुरु भएको लेखेका छ । तर, वार्ताको प्रक्रिया के हो भन्ने स्पष्ट नभएको भनेको छ ।

पाकिस्तानी सरकारी स्रोतले बीबीसी उर्दुलाई दिएको जानकारीअनुसार पाकिस्तानी अधिकारीको प्रयास अमेरिका र इरानको प्रतिनिधिमण्डललाई प्रत्यक्ष वार्ता गराउनु रहेको भनेको छ ।

अहिलेसम्म पहिले दुवै देशबीच पाकिस्तानी अधिकारीका माध्यमबाट सन्देश आदान–प्रदान गर्ने र सकारात्मक भएमात्रै प्रत्यक्ष वार्तामा बस्ने तय भएको स्रोतको हवाला दिँदै बीबीसीले लेखेको छ ।

अमेरिका–इरान इस्लामावाद शान्तिवार्ता
ट्रम्पको आह्वान- अमेरिकासँग धेरै र गुणस्तरीय तेल छ, छिटो आउनुस्

गृहमन्त्रीद्वारा कुरिनटारस्थित सशस्त्रको विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयको निरीक्षण

बेनी बजारमा झर मायालु …

जनस्वास्थ्य प्रशासक र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशकलाई मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण

इन्धन अभावको असर : सुस्तायो काँकडभिट्टा–लौकही सडक निर्माण

वीरगञ्जबाट निस्कने ट्रकबाट ‘ढाट’ रकम नउठाउन सांसद पन्तको निर्देशन

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

