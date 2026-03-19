सेनाको हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सङ्खुवासभाको खाँदबारीकी ३० वर्षीया सुत्केरी सविता मगरको अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।
- राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँको थापाथली प्रसूति गृह पठाइएको हो ।
११ जेठ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा अत्याधिक रक्तस्राव भएकी एक सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।
जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा भर्ना भएकी खाँदबारी नगरपालिका —७ की ३० बर्षीया सविता मगरलाई अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्दार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले जानकारी दिइन् ।
सुत्केरी मगरलाई सोमबार दिउँसो राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा उद्दार गरिएको हो ।
आइतबार सुत्केरी ब्यथा लागेर जिल्ला अस्पताल भर्ना भएकी मगरको सोमबार बिहान ८ बजे अस्पताल सङ्खुवासभामा शल्यक्रिया गरिएको थियो । सुत्केरी मगरलाई अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो ।
शल्यक्रियापछि सुत्केरी मगरको अत्यधिक रक्तश्राव भएर स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि हेलिकप्टरमार्फत काडमाडौंको थापाथली प्रसूति गृहमा पठाइएको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख सन्तोश देवले बताए ।
सुत्केरी मगरको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँको थापाथली प्रसूतिगृहमा लगिएको उनको भनाइ छ ।
