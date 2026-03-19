News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ जेठ, काठमाडौं । यौनधन्दामा चलाएको आरोपमा ठमेलबाट ५ विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा ४ जना युगाण्डाका र एक जना केन्याका महिला रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।
स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई अनाश्वयक हैरानी दिने, बाटो छेक्दै यौन क्रियाकलापका पैसाका बार्गेनिङ गर्ने गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
