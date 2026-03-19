सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

यौनधन्दामा चलाएको आरोपमा ठमेलबाट ५ विदेशी महिला पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको ठमेलबाट यौनधन्दा चलाएको र पर्यटकलाई दुःख दिएको आरोपमा ५ जना विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् ।
  • पक्राउ परेकामा युगाण्डाका ४ र केन्याका १ महिला रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।
  • पर्यटकलाई हैरानी दिने र यौन क्रियाकलापका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेका उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । यौनधन्दामा चलाएको आरोपमा ठमेलबाट ५ विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा ४ जना युगाण्डाका र एक जना केन्याका महिला रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई अनाश्वयक हैरानी दिने, बाटो छेक्दै यौन क्रियाकलापका पैसाका बार्गेनिङ गर्ने गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

पक्राउ यौनधन्दा
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित