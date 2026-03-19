सरकारका प्रवक्ताले भने– सभापतिको भारत भ्रमणसँग प्रधानमन्त्रीको कुनै सम्बन्ध छैन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १७:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।
  • उनले प्रधानमन्त्री शाह अहिले भारत मात्रै नभई अन्य कुनै पनि देशको भ्रमणको तयारीमा नरहेको प्रष्ट पारे ।
  • सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुरुका १०० दिनमा गरिने काममै रहेकाले अहिले भ्रमण प्राथमिकतामा नरहेको जिकिर उनले गरे ।

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सभापतिज्यू आफ्नै ढंगले जाँदै हुुनुहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यससँग केही सम्बन्ध छैन,’ उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री शाह अहिले भारत मात्रै नभइ अन्य कुनै पनि देशको भ्रमणको तयारीमा नरहेको प्रष्ट पारे ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुरुका सय दिनमा गरिने काममै रहेकाले अहिले भ्रमणमा प्राथमिकता नरहेको जिकिर उनले गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत जाने समय अथवा जुनसुकै देश जाने समय जतिखेर आउँछ, उहाँ भारतमात्रै नजानुभएको होइन,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले विदेश कहिँ पनि जानुभएको छैन । अहिले पहिलो सय दिनको कार्यव्यस्तता धेरै छ । सुरुमा काममा बढी फोकस पनि छौं ।’

गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री किन नबोल्ने ? प्रवक्ता भन्छन्– बोल्नपर्ने ठाउँमा बोल्नुहुन्छ

गणतन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सम्बोधन नगर्ने, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने

मधेसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको खोजीमा खर्च भइरहेको छ संसद्को ऊर्जा

रास्वपा महामन्त्रीलाई प्रश्न– संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कहिले ?

संसद् वाकआउट गरेर प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको सन्देश

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

