+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एनआईसी एसिया बैंकद्वारा वीरेन्द्रनगरको नेपाल राष्ट्रिय प्राविलाई सहयोग हस्तान्तरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १७:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनआईसी एसिया बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयलाई पानी ट्यांकी र मोटर जडान गरी हस्तान्तरण गरेको छ ।
  • बैंकका कर्णाली सर्कल प्रमुख जीवन शाहीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुशिला सुनारलाई ८ जेठमा सो सामग्री हस्तान्तरण गरे ।

११ जेठ, काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर–१, धारापानी, सुर्खेतस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पानी ट्यांकी तथा मोटर जडान गरेको छ ।

विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन, सहज शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले पानी ट्यांकी तथा मोटर जडान गरेको हो ।

१६७ भन्दा धेरै विद्यार्थीले पठनपाठन गरिरहेको यस विद्यालयका लागि बैंकका कर्णाली सर्कल हेड जीवन शाहीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुशिला सुनारलाई जेठ ८ गते एक कार्यक्रमका बीच पानी ट्यांकी तथा मोटर जडान गरी हस्तान्तरण गरे ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष दिनेश खत्री, उक्त विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, शिक्षक तथा शिक्षिका, विद्यार्थी र बैंक कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त सहयोगले विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुनुको साथै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको स्वास्थ्य तथा शैक्षिक वातावरणमा सहजता हुनेछ ।

एनआईसी एसिया बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एनआईसी एसिया बैंकद्वारा कैलालीको सरस्वती माविलाई खानेपानी ट्यांकी र पम्प प्रदान

एनआईसी एसिया बैंकद्वारा कैलालीको सरस्वती माविलाई खानेपानी ट्यांकी र पम्प प्रदान
एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो ‘गोल्ड लोन’ योजना, सुन धितो राखेर ५० लाखसम्म कर्जा पाइने

एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो ‘गोल्ड लोन’ योजना, सुन धितो राखेर ५० लाखसम्म कर्जा पाइने
एनआईसी एसिया बैंकको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको जानकारी पोर्टलमा उपलब्ध

एनआईसी एसिया बैंकको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको जानकारी पोर्टलमा उपलब्ध
एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि भएको अभद्र व्यवहारको भत्सर्ना

एनआईसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि भएको अभद्र व्यवहारको भत्सर्ना
एनआईसी एसिया बैंकको अध्यक्षमा अशोककुमार अग्रवाल नियुक्त

एनआईसी एसिया बैंकको अध्यक्षमा अशोककुमार अग्रवाल नियुक्त
एनआईसी एसिया बैंकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पोर्टलमा उपलब्ध

एनआईसी एसिया बैंकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पोर्टलमा उपलब्ध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित