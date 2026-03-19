राप्रपाका तीन पूर्वअध्यक्षले भने- महाधिवेशन हुनेमा शंका नगरौं, आत्मघाती कदम नचालौं

१६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का तीन पूर्वअध्यक्षले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा शंका नगर्न असन्तुष्ट पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । तीन पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले शनिबार संयुक्त वक्तव्य निकालेका हुन् ।
‘आगामी जेठ अन्तिम साता बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महाधिवेशनको मिति निश्चित गर्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुने कुरामा कुनै शङ्का नगरौं । पार्टीभित्रका समस्या, विकृति र चुनौतीहरूको निराकरण महाधिवेशनले गर्ने नै छ ।’
यस्तो अवस्थामा पार्टी छाड्ने निर्णय नलिन पनि वक्तव्यमार्फत उनीहरूको आह्वान छ । ‘अहिलेको घडीमा पार्टी छाड्ने वा पलायन हुनेबारे नसोच्न र त्यस्तो आत्मघाती कदम नचाल्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमा गत निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि एकतालाई सुदृढ गर्दै सशक्त कार्ययोजनाका साथ अघि बढे छोटो अवधिमै अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
