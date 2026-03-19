राप्रपाका तीन पूर्वअध्यक्षले भने- महाधिवेशन हुनेमा शंका नगरौं, आत्मघाती कदम नचालौं

२०८३ जेठ १६ गते २१:०९

१६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का तीन पूर्वअध्यक्षले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा शंका नगर्न असन्तुष्ट पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । तीन पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले शनिबार संयुक्त वक्तव्य निकालेका हुन् ।

‘आगामी जेठ अन्तिम साता बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महाधिवेशनको मिति निश्चित गर्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुने कुरामा कुनै शङ्का नगरौं । पार्टीभित्रका समस्या, विकृति र चुनौतीहरूको निराकरण महाधिवेशनले गर्ने नै छ ।’

यस्तो अवस्थामा पार्टी छाड्ने निर्णय नलिन पनि वक्तव्यमार्फत उनीहरूको आह्वान छ । ‘अहिलेको घडीमा पार्टी छाड्ने वा पलायन हुनेबारे नसोच्न र त्यस्तो आत्मघाती कदम नचाल्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वक्तव्यमा गत निर्वाचनमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि एकतालाई सुदृढ गर्दै सशक्त कार्ययोजनाका साथ अघि बढे छोटो अवधिमै अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

43 [R]

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित