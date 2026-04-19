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युक्रेनका मुख्य ऊर्जा केन्द्रहरूमा रुसी सेनाको ड्रोन प्रहार

रुसी सशस्त्र बलले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मुख्य सैन्य तथा ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी भीषण ड्रोन आक्रमण गरेको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १४:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी सशस्त्र बलले युक्रेनका किभ, सुमी र चेर्निगोभ लगायतका क्षेत्रमा रहेका ऊर्जा तथा सैन्य पूर्वाधारमा भीषण ड्रोन आक्रमण गरेको छ ।
  • रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सो आक्रमणमा विशेष रूपमा विकास गरिएका 'गेर्बेरा' नामक नयाँ ड्रोनहरूको प्रयोग गरिएको छ ।
  • युक्रेनी सेनाले प्रयोग गर्दै आएका प्रमुख ऊर्जा सुविधाहरूलाई यी ड्रोनहरूले सफलतापूर्वक निशाना बनाएको दाबी गरिएको छ ।

७ असार, काठमाडौं । रुसी सशस्त्र बलले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मुख्य सैन्य तथा ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी भीषण ड्रोन आक्रमण गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, यो आक्रमण किभ, सुमी, चेर्निगोभ क्षेत्र र डोनेट्स्कको युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेका भूभागहरूमा केन्द्रित थियो।

यस सैन्य कारबाहीमा रुसी रक्षा मन्त्रालयको मानवरहित प्रणाली इकाईले विशेष रूपमा विकसित गरेको गेर्बेरा ड्रोनहरूको प्रयोग गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको भिडियो तथा आधिकारिक विवरण अनुसार युक्रेनी सेनाले प्रयोग गर्दै आएका प्रमुख ऊर्जा सुविधाहरूलाई यी ड्रोनहरूले सफलतापूर्वक निशाना बनाएका छन्।

पछिल्लो समय युद्धको रणनीति अन्तर्गत रुसले युक्रेनका यस्ता महत्त्वपूर्ण ऊर्जा तथा प्राविधिक केन्द्रहरूमाथि लगातार हवाई हमला गरिरहेको छ।

युक्रेन रुस
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