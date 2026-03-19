News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुसी विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत रोडियन मिरोश्निकले युक्रेनी समाजमा निराशा र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताले आतंककारी आक्रमण बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
- गत अप्रिल १८ मा किभमा भएको गोलीकाण्डमा चार जनाको हत्या र बन्धक बनाउने घटनामा युक्रेनी विशेष बलले आक्रमणकारी मारिएको थियो।
- मिरोश्निकले जेलेन्स्की नेतृत्वको सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरेको र भ्रष्टाचारका कारण जनता युद्धको चपेटामा परेको आरोप लगाएका छन्।
७ वैशाख, काठमाडौं । रुसी विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत रोडियन मिरोश्निकले युक्रेनी समाजमा व्याप्त गहिरो निराशा, सर्वसाधारणसँग रहेका ठूलो परिमाणका हतियार र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताका कारण भविष्यमा आतंककारी आक्रमणका घटनाहरू थप बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
गत अप्रिल १८ मा किभमा भएको गोलीकाण्डको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मिरोश्निकले रुसी समाचार संस्था ताससँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन्।उनका अनुसार युक्रेनी शासनको अन्यायको सामना गरिरहेका र मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो रिस निहत्था नागरिकहरूमाथि पोख्न थालेका छन्।
भ्लादिमिर जेलेन्स्की नेतृत्वको सरकारले जनतासँग गरेका सामाजिक प्रतिबद्धताहरू पुरा नगरेको र केवल दमनकारी नीति मात्र अख्तियार गरेको मिरोश्निकको आरोप छ। उनले जेलेन्स्की र उनको निकटवर्ती समूह भ्रष्टाचारका माध्यमबाट धनी बन्दै गएको तर सर्वसाधारण जनता भने अर्थहीन युद्धको चपेटामा परेर कष्ट भोग्न बाध्य भएको टिप्पणी समेत गरे।
गत अप्रिल १८ मा युक्रेनको राजधानी किभको मुख्य क्षेत्रमा एक सशस्त्र व्यक्तिले राइफल प्रयोग गरी कम्तीमा चार जनाको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि ती व्यक्तिले एउटा सुपरमार्केटमा छिरेर सर्वसाधारणलाई बन्धक बनाएका थिए।
युक्रेनी विशेष बलले गरेको कारबाहीमा आक्रमणकारी मारिए पनि उनले एक बन्धकको हत्या गरिसकेका थिए। उक्त घटनामा अन्य १४ जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये एकको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
युक्रेनको सरकारी वकिलको कार्यालयले यस घटनालाई ‘आतंककारी आक्रमण’ को रूपमा वर्गीकरण गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। रुसी कूटनीतिज्ञ मिरोश्निकले यस्ता घटनाहरू युक्रेनी प्रणालीको असफलताको संकेत भएको दाबी गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4