+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युक्रेनलाई दिइने ९० अर्ब यूरोको ऋण स्वीकृत नगर्ने हंगेरीको अडान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १२:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेनलाई दिइने ९० अर्ब यूरोको सैन्य ऋण रोक्ने कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
  • ओर्बानले युक्रेनले 'द्रुज्बा' पाइपलाइनबाट रुसी तेलको आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाए ऋण स्वीकृत नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।
  • ईयू काउन्सिलले २०२५ डिसेम्बरमा ऋण विनियोजन गर्ने निर्णय गर्दा हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले सहभागी नहुने बताएका थिए।

हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेनलाई युरोपेली संघमार्फत दिइने ९० अर्ब यूरोको ‘सैन्य ऋण’ रोक्ने आफ्नो कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

ब्रसेल्समा आयोजित ईयू शिखर सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ओर्बानले युक्रेनले ’द्रुज्बा’ पाइपलाइनबाट हुने रुसी तेलको आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म हंगेरीले यो ऋण स्वीकृत नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

सन् २०२५ को डिसेम्बरमा ईयू काउन्सिलले यो कोष विनियोजन गर्ने निर्णय गर्दा हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले यसमा सहभागी नहुने तर अरूलाई नरोक्ने बताएका थिए ।

‘तर अहिले स्थिति बदलिएको छ, युक्रेनले हंगेरीमाथि तेल नाकाबन्दी लगाएको छ,’ ओर्बानले भने ।

उनका अनुसार यो ऋणका लागि ईयूका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्दछ, जुन अहिले हंगेरी र स्लोभाकियाको अवरोधका कारण अन्योलमा परेको छ ।

ओर्बानले थपे, ‘यदि युक्रेनले डिसेम्बरमै यो नाकाबन्दी लगाएको भए हामीले यो ऋण कहिल्यै अनुमोदन गर्ने थिएनौं । अहिले नाकाबन्दी सहेर म केही नभएको जस्तो अभिनय गर्न सक्दिनँ ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
युक्रेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित