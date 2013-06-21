१४५ वटा युक्रेनी ड्रोन खसालेको रुसको दाबी

रुसी रक्षा मन्त्रालयले गएराति विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमणका लागि आएका १४५ वटा युक्रेनी ड्रोनहरूलाई खसालेको दाबी गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १८:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी रक्षा मन्त्रालयले गएराति विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमणका लागि आएका १४५ वटा युक्रेनी ड्रोनहरू खसालेको दाबी गरेको छ।
  • मस्को क्षेत्रमा मात्रै ५३ वटा ड्रोनहरू नष्ट गरिएका छन्, जसमध्ये ४६ वटा मस्को सहरतर्फ लक्षित थिए।
  • ड्रोन आक्रमणले भोरोनेजको औद्योगिक प्रतिष्ठान र क्रास्नोडारको तेल डिपोमा क्षति पुगेको छ, तर मानवीय क्षतिको विवरण छैन।

२ चैत, काठमाडौं । रुसी रक्षा मन्त्रालयले गएराति विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमणका लागि आएका १४५ वटा युक्रेनी ड्रोनहरूलाई खसालेको दाबी गरेको छ ।

रुसी अधिकारीहरूका अनुसार मस्को क्षेत्रमा मात्रै ५३ वटा ड्रोनहरू नष्ट गरिएका छन्, जसमध्ये ४६ वटा सिधै मस्को सहरतर्फ लक्षित थिए।

यसका साथै ब्रायन्स्क, यारोस्लाभ, कलुगा र रोस्तोभ लगायतका दर्जनभन्दा बढी प्रान्तहरूमा ड्रोनहरू खसालिएको दाबी गरिएको छ।

ड्रोन आक्रमणका कारण भोरोनेज क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक प्रतिष्ठानका भवनहरूमा क्षति पुगेको छ भने क्रास्नोडार क्षेत्रको लाबिन्स्कस्थित एउटा तेल डिपोमा भीषण आगलागी भएको छ।

भोरोनेजका गभर्नर अलेक्जेन्डर गुसेभका अनुसार सुरक्षाका कारण केही समयका लागि उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया रोकिए पनि हाल पुनः सुचारु भएको छ।

तेल डिपोको आगो निभाउन ठूलो संख्यामा अग्निनियन्त्रकहरू परिचालन गरिएको थियो। रुसी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यी आक्रमणहरूमा हालसम्म कुनै मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन।

युक्रेन रुस
सम्बन्धित खबर

पोल्याण्डद्वारा युक्रेनलाई ४.७ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग, शरणार्थी फिर्ता गर्ने विषयमा मौनता

पोल्याण्डद्वारा युक्रेनलाई ४.७ अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग, शरणार्थी फिर्ता गर्ने विषयमा मौनता
युक्रेनले गर्‍यो युद्धकै बीच सैन्य सामग्री निर्यातको निर्णय, अर्बौं डलर आम्दानी हुने अपेक्षा

युक्रेनले गर्‍यो युद्धकै बीच सैन्य सामग्री निर्यातको निर्णय, अर्बौं डलर आम्दानी हुने अपेक्षा
युक्रेनमा जनसंख्या घट्दै, सैनिकहरूको वंश जोगाउन नि:शुल्क ‘स्पर्म बैंकिङ’

युक्रेनमा जनसंख्या घट्दै, सैनिकहरूको वंश जोगाउन नि:शुल्क ‘स्पर्म बैंकिङ’
युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय संकट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित

युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय संकट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित
युक्रेनमा यात्रुवाहक रेलमाथि रूसको ड्रोन आक्रमण, ३ जनाको मृत्यु

युक्रेनमा यात्रुवाहक रेलमाथि रूसको ड्रोन आक्रमण, ३ जनाको मृत्यु
दोस्तोयभ्स्की र टोल्स्टोयलाई युक्रेनले गर्‍यो साम्राज्यवादी प्रतीक घोषित

दोस्तोयभ्स्की र टोल्स्टोयलाई युक्रेनले गर्‍यो साम्राज्यवादी प्रतीक घोषित

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित