१४५ वटा युक्रेनी ड्रोन खसालेको रुसको दाबी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुसी रक्षा मन्त्रालयले गएराति विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमणका लागि आएका १४५ वटा युक्रेनी ड्रोनहरू खसालेको दाबी गरेको छ।
- मस्को क्षेत्रमा मात्रै ५३ वटा ड्रोनहरू नष्ट गरिएका छन्, जसमध्ये ४६ वटा मस्को सहरतर्फ लक्षित थिए।
- ड्रोन आक्रमणले भोरोनेजको औद्योगिक प्रतिष्ठान र क्रास्नोडारको तेल डिपोमा क्षति पुगेको छ, तर मानवीय क्षतिको विवरण छैन।
२ चैत, काठमाडौं । रुसी रक्षा मन्त्रालयले गएराति विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमणका लागि आएका १४५ वटा युक्रेनी ड्रोनहरूलाई खसालेको दाबी गरेको छ ।
रुसी अधिकारीहरूका अनुसार मस्को क्षेत्रमा मात्रै ५३ वटा ड्रोनहरू नष्ट गरिएका छन्, जसमध्ये ४६ वटा सिधै मस्को सहरतर्फ लक्षित थिए।
यसका साथै ब्रायन्स्क, यारोस्लाभ, कलुगा र रोस्तोभ लगायतका दर्जनभन्दा बढी प्रान्तहरूमा ड्रोनहरू खसालिएको दाबी गरिएको छ।
ड्रोन आक्रमणका कारण भोरोनेज क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक प्रतिष्ठानका भवनहरूमा क्षति पुगेको छ भने क्रास्नोडार क्षेत्रको लाबिन्स्कस्थित एउटा तेल डिपोमा भीषण आगलागी भएको छ।
भोरोनेजका गभर्नर अलेक्जेन्डर गुसेभका अनुसार सुरक्षाका कारण केही समयका लागि उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया रोकिए पनि हाल पुनः सुचारु भएको छ।
तेल डिपोको आगो निभाउन ठूलो संख्यामा अग्निनियन्त्रकहरू परिचालन गरिएको थियो। रुसी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यी आक्रमणहरूमा हालसम्म कुनै मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4