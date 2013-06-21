कुवेतको प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १२:५१
फाइल तस्वी : एपी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध तेस्रो हप्तामा प्रवेश गर्दा कुवेतको ‘मिना अल–अहमदी’ तेल रिफाइनरीमा ड्रोन आक्रमण भएको छ।
  • इरानी ड्रोन आक्रमणले कुवेतको तेल रिफाइनरीका केही एकाइहरूमा आगलागी भएको र केही प्लान्टहरू बन्द गरिएको कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले जनाएको छ।
  • इरानले बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबमा मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११६ डलरभन्दा माथि पुगेको छ।

६ चैत, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इजरायल र इरान बीचको युद्ध तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिरहँदा कुवेतको प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्र ‘मिना अल–अहमदी’ मा आज शुक्रबार बिहान भीषण ड्रोन आक्रमण भएको छ ।

कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसनका अनुसार इरानी ड्रोनहरूको एक शृङ्खलाबद्ध आक्रमणका कारण रिफाइनरीका केही एकाइहरूमा आगलागी भएको छ ।

यो दुई दिनभित्र कुवेती तेल पूर्वाधारमा भएको दोस्रो ठूलो प्रहार हो।

आक्रमण लगत्तै सुरक्षाका कारण रिफाइनरीका केही महत्त्वपूर्ण प्लान्टहरू बन्द गरिएको छ ।

कुवेती समाचार संस्था ‘कुना’ का अनुसार हालसम्म यस घटनामा कुनै मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन र अग्निनियन्त्रकहरूले आगोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यो आक्रमण इजरायलले इरानको ’साउथ पार्स’ ग्यास क्षेत्रमा गरेको बमबारीको बदलास्वरूप गरिएको मानिएको छ ।

कुवेतका साथै आजै बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबमा पनि इरानले मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेको छ, जसले गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११६ डलरभन्दा माथि पुगेको छ ।

कुवेत
परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गरे कुवेतका समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद

कुवेत ट्रान्जिटमा रोकिएका ६९ नेपाली सडकमार्ग हुँदै गन्तव्यतर्फ प्रस्थान

सजग र हवाई उडानबारे नियमित जानकार रहन नेपाली दूतावास कुवेतको अनुरोध

कुवेतमा रहेका नेपाली सुरक्षित, डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन : एनआरएन कुवेत अध्यक्ष

कतारले लगायो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा रोक 

कुवेत र इराकमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपिल

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

