कतारले लगायो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा रोक 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते २३:५३

  • कतार सरकारले अर्को सूचना नआएसम्म देशभर सार्वजनिक कार्यक्रम र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा रोक लगाएको छ।
  • कतारको राजधानी दोहामा विस्फोटका आवाज सुनेपछि सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
  • कुवेतले मस्जिदमा तरावीह र बिहीबारको प्रार्थना अर्को सूचना नआएसम्म रद्द गरेको छ।

१६ फागुन, काठमाडौं । कतार सरकारले अर्को सूचना नआएसम्म देशभर सार्वजनिक कार्यक्रममा रोक लगाएको छ ।

इरानमाथि इजरायली हमलाको प्रतिक्रियामा इरानले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका सैन्य बेस क्याम्प लक्षित हमला गरिरहेको छ ।

अलजजिराका अनुसार, कतारको राजधानी दोहाको आकाशमा पनि धेरैपटक विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा कतारले शनिबार रातिबाट अर्को सूचना नआएसम्म सबै सार्वजनिक कार्यक्रम, भेला र होटल तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा हुने मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो।

यसका साथै, मुस्लिमहरूको पवित्र महिना रमजानको अवसरमा प्रायः होटल र पर्यटकीय स्थलहरूले कम्पनीहरू, सरकारी निकायहरू र सर्वसाधारणका लागि आयोजना गर्ने सबै ‘रमजान टेन्ट’ र इफ्तार कार्यक्रमहरूमा पनि रोक लगाइएको छ।

कुवेतले गर्‍यो रमजान र प्राथना रद्द  

यसैगरी, कुवेतको इस्लामिक मामिला मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सबै मस्जिदहरूमा तरावीह (रमजानको समयमा पढिने रात्रिकालीन नमाज) रद्द गरिएको घोषणा गरेको छ।

यसका साथै, मन्त्रालयले अर्को सूचना नआएसम्म बिहीबार पढिने नमाज (प्रार्थना) पनि रोक्न आदेश दिएको छ।

इरान कतार कुवेत
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

