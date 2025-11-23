इरानी सरकारी मिडियाले गरे इरानी नेताहरू र सेना प्रमुख मारिएको खबर अस्वीकार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इरानी सरकारी मिडियाले इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणमा वरिष्ठ राजनीतिक र सैन्य अधिकारीहरूको मृत्युको खबर अस्वीकार गरेको छ।
- इरानी राष्ट्रपतिका छोरा युसुफ पेजेस्कियनले 'यसपटक उहाँको हत्याको प्रयास सफल भएन' भनेका छन्।
- इजरायल डिफेन्स फोर्सेजले महिनौंदेखि योजना बनाएको आक्रमणमा शीर्ष नेताहरू भेला भएका स्थानहरूलाई निशाना बनाएको जनाएको छ।
१६ फागुन, काठमाडौं । इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणमा वरिष्ठ इरानी राजनीतिक अधिकारीहरू र सेना प्रमुख मारिएको दाबी गरिएका खबरहरूलाई इरानको सरकारी मिडियाले अस्वीकार गरेका छन् ।
इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनका कार्यकारी उप-प्रमुख मोहम्मद जफर काएम्पनाहले एक्समा एक पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
बीबीसीका अनुसार, इरानी राष्ट्रपतिका छोरा युसुफ पेजेस्कियनले टेलिग्राममा लेखेका छन्, ‘यसपटक उहाँको हत्याको प्रयास सफल भएन।’
इरानी सेनाले पनि आफ्ना कमान्डर मेजर जनरल अमिर हतामीको मृत्युको खबरलाई अस्वीकार गरेको छ। साथै, फार्स न्युज एजेन्सीले संसदका सभामुख मोहम्मद बगेर गालिबफ र सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (एसएनएससी) का प्रमुख अली लारीजानीलाई कुनै हानी नभएको बताएको छ।
इजरायल डिफेन्स फोर्सेज (आईडीएफ) ले इरानमाथिको आफ्नो आक्रमणमा शीर्ष नेताहरू र सुरक्षा अधिकारीहरू भेला भएका स्थानहरूलाई लक्षित गरेको बताएको छ।
एक विज्ञप्तिमा आईडीएफले आफूले महिनौंदेखि यस अपरेसनको योजना बनाएको बताएको थियो । इरानमा शासन गर्ने व्यक्तिहरू भेला भएको बेला फाइदा उठाउन सकियोस् भनेर उसले आफ्नो सैन्य गुप्तचर एजेन्सीको प्रयासमा ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गरेको थियो ।
आईडीएफले रातिको साटो बिहान आक्रमण गर्दा फाइदा पुगेको पनि बताएको छ। सेनाले अहिले यस आक्रमणको मूल्याङ्कन गरिरहेको विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरिएको छ।
