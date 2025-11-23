+
दमकमा पत्रकार आचार्यमाथि आक्रमण गर्ने एमाले कार्यकर्ताविरुद्ध जाहेरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १८:५१

१६ फागुन, विराटनगर । नेकपा एमालेको घरदैलोका क्रममा पत्रकार अर्जुनकुमार आचार्यमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेकपा एमाले निकट ‘युथ भोलेन्टियर्स फोर्स’का सदस्य विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ ।

घाइते पत्रकार आचार्यले शुक्रबार बेलुका इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा जाहेरी दर्ता गरेका हुन् ।

रातोपाटी अनलाइन कोशी ब्यूरो प्रमुख आचार्यमाथि बिहीबार कमल गाउँपालिकाको जीवनचोकमा आक्रमण भएको थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरदैलो अभियान भइरहेका बेला केही महिलासँग भोलेन्टियर्स फोर्सको कार्यकर्ताबीच विवाद भएको थियो ।

एमाले कार्यकर्ताले गाली गरेपछि बढेको विवादको भिडियो खिचिरहेका आचार्यलाई एमाले निकट भोलेन्टियर्स फोर्सको समूहले हातपात गरेको थियो ।

आचार्यले दर्ता गरेको जाहेरीमा कमल गाउँपालिका–६ का युवराज पाठक सहित पाँच जनाको समूहलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

जाहेरीमा अभद्र व्यवहार (मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । उनले  लुटिएको मोबाइल फोन, चस्मा फिर्ता गर्न र उपचार खर्च भराउन समेत माग गरिएको छ ।

आक्रमणपछि बागमती अञ्चलमा दर्ता भएको २५६१ नम्बरको सेता स्करर्पियोमा आचार्यलाई अपहरण गर्ने उद्देश्यले चढाउन खोजिएको र दमक पुगेर थप देखाइदिने धम्की दिइएको समेत जाहेरीमा उल्लेख छ ।

आचार्यको अनुहार, ढाड, कोखा र टाउकोमा चोट लागेको छ । यद्यपि उनको उपचार पछि अवस्था सामान्य छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायव उपरीक्षक किशोर लम्सालले किटानी गरिएका व्यक्तिहरुको पहिचान भइसकेको र खोजी जारी रहेको बताए ।

घटनाको पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम र विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

दमक
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

