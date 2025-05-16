कुहिरो र हुस्सुले ढाकिएको दमक, जनजीवन कष्टकर (तस्वीरहरू)

२२ पुस, झापा । तराई-मधेशका प्राय: सबै ठाउँमा कुहिरो र हुस्सु लागेको छ । देशभर तापक्रम घटिरहेकोले जाडो पनि बढेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज तराई-मधेशका जिल्लामा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ ।
पूर्वी नेपालको झापाको दमकमा पनि उस्तै बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ । जसले गर्दा बिहानको समयमा दमकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
कुहिरोका कारण घाम झुल्किन पाएको छैन । यसले गर्दा जाडो झन बढेको छ । सडकमा भिजिबिलिटी निकै कम छ । सवारी साधनहरू सडकमा बत्ती बालेर कुदिरहेका छन् ।
अत्यावश्यकबाहेक सडकमा नागरिकको चहलपहल कम देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4