+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्वको तनाव : विमानस्थलमा यात्रु अलपत्र (तस्वीरहरू)

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द हुनसक्ने बताउँदै सम्पर्क गरेर मात्रै विमानस्थलमा पुग्न आग्रह गरेको छ ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ फागुन १६ गते २१:४८

१६ फागुन, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । इरान र इजरायलबीचको तनावले उत्पन्न परिस्थितिपछि मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा अहिले अवस्था जटिल बन्न थालेको छ ।

विशेषगरी खाडी मुलुकहरूले हवाई क्षेत्र समेत बन्द गरेको छ । कुवेत, इराक, यूएई लगायतका देशहरूले ट्राफल एडभाइजरी जारी गर्दै सचेत रहन र यात्रा नगर्न भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला

काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द हुनसक्ने बताउँदै सम्पर्क गरेर मात्रै विमानस्थलमा पुग्न आग्रह गरेको छ ।

शनिबार दिउँसोदेखि मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा जान हिंडेका यात्रुहरू विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन् । अहिले विमानस्थलमा ठूलो संख्यामा यात्रुहरूको भीड जम्मा भएको छ ।

इजरायल र ‍अमेरिकाले संयुक्त रूपमा इरानका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमाथि “प्रि–एम्प्टिभ” (अग्रिम सुरक्षात्मक) हवाई आक्रमण सुरु गरेका छन् । यो आक्रमण सन् २०२५ को जुन महिनामा भएको १२ दिने हवाई युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक सैन्य कारबाही मानिएको छ।

इजरायली सेना (आइडीएफ) ले यस अभियानलाई ‘अपरेसन शिल्ड अफ जुडा’ नाम दिएको छ। यो कारबाही इरानको आणविक कार्यक्रम र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले गरिएको इजरायली रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

हेर्नुस् विमानस्थलका तस्वीरहरू :  

 

इरान मध्यपूर्व यात्रु विमानस्थल
लेखक
विकास श्रेष्ठ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला
इरानी सरकारी मिडियाले गरे इरानी नेताहरू र सेना प्रमुख मारिएको खबर अस्वीकार

इरानी सरकारी मिडियाले गरे इरानी नेताहरू र सेना प्रमुख मारिएको खबर अस्वीकार
आक्रमण रोकेर वार्ता सुरु गर्न इरानलाई जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतको आग्रह

आक्रमण रोकेर वार्ता सुरु गर्न इरानलाई जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतको आग्रह
इरानका सर्वोच्च नेताको कार्यालयमा आक्रमण

इरानका सर्वोच्च नेताको कार्यालयमा आक्रमण
इरानको विद्यालयमा भएको आक्रमणमा मारिनेको संख्या ४० पुग्यो

इरानको विद्यालयमा भएको आक्रमणमा मारिनेको संख्या ४० पुग्यो
इरानको विद्यालयमा भएको आक्रमणमा मारिनेको संख्या २४ पुग्यो

इरानको विद्यालयमा भएको आक्रमणमा मारिनेको संख्या २४ पुग्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित