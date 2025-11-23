इरानका सर्वोच्च नेताको कार्यालयमा आक्रमण

१६ फागुन, काठमाडौं । इरानको राजधानी तेहरान तथा देशका विभिन्न सहरहरूमा धेरै विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका छन् । तेहरानस्थित इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अल खामनेईको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि निशाना बनाइएको बताइएको छ ।
केर्मानशाह, कुम, इस्फहान, तब्रिज र कराजका सैन्य स्थलहरूलाई पनि लक्षित गरेर इजरायलले आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसका साथै इरानको दक्षिणी भाग केनारकस्थित इरानी नौसैनिक क्याम्पमा पनि आक्रमण भएको छ । कुर्द क्षेत्रको सानो शहर कामियारानबाट प्राप्त एक भिडियोमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) को एक आधार शिविरमाथि बम आक्रमण भएको देखिन्छ ।
इजरायली रक्षा बलले आक्रमण अघि इरानी सर्वसाधारणलाई सैन्य स्थल र संरचनाहरू नजिकका क्षेत्र खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो । तेहरानको नरमाक क्षेत्रमा रहेको एक आवासमा पनि आक्रमण भएको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार उक्त स्थान पूर्व राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेझाद बस्ने घर हो । आक्रमणका क्रममा पूर्व राष्ट्रपति महमुदलाई कुनै चोट–पटक लागे नलागेको बारेमा केही खुलेको छैन ।
