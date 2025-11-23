+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आक्रमण रोकेर वार्ता सुरु गर्न इरानलाई जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतको आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते २१:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले शनिबार इरानले यस क्षेत्रका देशहरूमा गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्।
  • ती नेताहरूले इरानी नेतृत्वलाई वार्ता पुनः सुरु गर्न र समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
  • उनीहरूले इरानलाई आणविक कार्यक्रम र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्न र आफ्ना जनमाथिको दमन बन्द गर्न निरन्तर आग्रह गरेको बताएका छन्।

१६ फागुन, काठमाडौं । जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले शनिबार यस क्षेत्रका देशहरूमा इरानले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानलाई अन्धाधुन्ध सैन्य हमलाबाट बच्न र वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्च र बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी यस क्षेत्रका देशहरूमा इरानले गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं।’

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, उनीहरूले थप भनेका छन्, ‘हामी वार्ता पुनः सुरु गर्न आह्वान गर्दछौं र इरानी नेतृत्वलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौं। अन्ततः, इरानी जनतालाई आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ।’

नेताहरूले आफूहरूले इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममा रोक लगाउन, यस क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउने गतिविधिबाट बच्न र आफ्नै जनतामाथिको भयानक हिंसा र दमन बन्द गर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्।

शनिबारको आक्रमणमा आफ्ना देशहरू सहभागी नभएको स्पष्ट पार्दै, उनीहरूले अमेरिका, इजरायल र यस क्षेत्रका साझेदारहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग निकट सम्पर्कमा रहेको बताए।

‘हामी क्षेत्रीय स्थिरता र नागरिकको जीवन रक्षाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछौं,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा थपेका छन्।

इरान युद्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित