आक्रमण रोकेर वार्ता सुरु गर्न इरानलाई जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतको आग्रह

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले शनिबार इरानले यस क्षेत्रका देशहरूमा गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्।
- ती नेताहरूले इरानी नेतृत्वलाई वार्ता पुनः सुरु गर्न र समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
- उनीहरूले इरानलाई आणविक कार्यक्रम र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्न र आफ्ना जनमाथिको दमन बन्द गर्न निरन्तर आग्रह गरेको बताएका छन्।
१६ फागुन, काठमाडौं । जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले शनिबार यस क्षेत्रका देशहरूमा इरानले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानलाई अन्धाधुन्ध सैन्य हमलाबाट बच्न र वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्च र बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले एक संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी यस क्षेत्रका देशहरूमा इरानले गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं।’
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, उनीहरूले थप भनेका छन्, ‘हामी वार्ता पुनः सुरु गर्न आह्वान गर्दछौं र इरानी नेतृत्वलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौं। अन्ततः, इरानी जनतालाई आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ।’
नेताहरूले आफूहरूले इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममा रोक लगाउन, यस क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउने गतिविधिबाट बच्न र आफ्नै जनतामाथिको भयानक हिंसा र दमन बन्द गर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्।
शनिबारको आक्रमणमा आफ्ना देशहरू सहभागी नभएको स्पष्ट पार्दै, उनीहरूले अमेरिका, इजरायल र यस क्षेत्रका साझेदारहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग निकट सम्पर्कमा रहेको बताए।
‘हामी क्षेत्रीय स्थिरता र नागरिकको जीवन रक्षाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौं,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा थपेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4