बहराइनको राजधानीका धेरै आवासीय भवनहरूमा आक्रमण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बहराइनको आन्तरिक मन्त्रालयले शनिबार राजधानी मनामाका धेरै आवासीय भवनहरूमा आक्रमण भएको बताएको छ।
- मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ, ‘प्रभावित स्थलहरूमा सिभिल डिफेन्सले आगो निभाउने र उद्धार कार्य जारी राखेको छ।’
- मन्त्रालयले आक्रमणको कारण र मानवीय क्षतिको बारेमा तत्काल विस्तृत विवरण दिएको छैन।
१६ फागुन, काठमाडौं । बहराइनको आन्तरिक मन्त्रालयले शनिबार राजधानी मनामाका धेरै आवासीय भवनहरूमा आक्रमण भएको बताएको छ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ, ‘प्रभावित स्थलहरूमा सिभिल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा टोली) ले आगो निभाउने र उद्धार कार्य जारी राखेको छ।’
मन्त्रालयले यस आक्रमणको कारण वा यसबाट भएको मानवीय क्षतिको बारेमा तत्काल कुनै विस्तृत विवरण दिएको छैन।
सामाजिक सञ्जालमा ठूला भवनमा भएको इरानी हमलाले आगो लागेका भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
🚨 #BREAKING | Iranian Shahed kamikaze drone struck a building near the US Navy’s 5th Fleet headquarters in Bahrain!
Retaliation for US-Israel strikes on Iran. Footage shows the direct hit in Manama.
Situation escalating fast in the Gulf…#Iran #Bahrain #USNavy #MiddleEast pic.twitter.com/VvlrRnE8R3
— Bricx News (@BricxNews) February 28, 2026
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4