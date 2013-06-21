परराष्ट्रमन्त्री शर्माले गरे कुवेतका समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद

२०८२ चैत २ गते २१:४९

२ चैत, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले कुवेतका आफ्ना समकक्षी शेख जर्राह जाबेर अल–अहमद अल–सबाहसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् ।

सोमबार साँझ उनीहरूबीच टेलिफोन वार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रायलयले जानकारी गराएको छ ।

पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिबारे उनीहरूबीच संवाद भएको जनाइएको छ ।

संवादका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले कुवेत सरकारले विशेषगरी नेपाली समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए ।

वर्ताका क्रममा कुवेती विदेशमन्त्री अल–सबाहले जारी युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय कानुनको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले आफ्नो सरकारले कुवेतमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्‍याए ।

साथै, क्षेत्रीय तनाव संवादमार्फत शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान हुने आशा व्यक्त उनले गरेका छन् ।

संवादका क्रममा दुवै पक्षले संयमता अपनाउने, संवाद र कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिने आवश्यकतामा जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कुवेत ट्रान्जिटमा रोकिएका ६९ नेपाली सडकमार्ग हुँदै गन्तव्यतर्फ प्रस्थान

सजग र हवाई उडानबारे नियमित जानकार रहन नेपाली दूतावास कुवेतको अनुरोध

कुवेतमा रहेका नेपाली सुरक्षित, डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन : एनआरएन कुवेत अध्यक्ष

कतारले लगायो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा रोक 

कुवेत र इराकमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपिल

‘कुवेतमा पनि साइरन त बज्यो तर अवस्था सामान्य छ’

