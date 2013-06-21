मीन विश्वकर्माको आरोप- कांग्रेस जित्छ भनेर आयोगले चुनावको मुखमा झगडा लगाइदियो

अब यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यही सबैलाई मान्य हुने उनले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १८:१२

२ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीको निर्वाचन आयोगले चुनावका मुखमा कांग्रेसभित्र झगडा लगाइदिएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विश्वकर्माले कांग्रेस जित्छ भनेर आयोगले पार्टीभित्र झगडा लगाइदिएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोगले बद्नियतपूर्ण ढंगले कांग्रेस कतै जित्छ कि, कतै पहिलो पार्टी हुन्छ कि भनेर चुनावका मुखमा झगडा लगाइदियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘किनभने बढी सम्भावना कांग्रेसको थियो ।’

त्यो झगडापछि आफूहरूले चुनाव चिन्ह रुखबारे विवाद रहेको कुरा भनिरहेको बताए । ‘त्यो झगडापछि हामीले के भन्यौँ भने अहिले रुख चिन्हका बारेका विवाद छ । कांग्रेसको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यसमितिका बारेमा विवाद छ । विवाद छ है भनेर अदालतमा मुद्दा राखौँ । मुद्दा राखिसकेपछि अहिले एउटै चुनाव चिन्ह कायम गरेर जाऔँ भनेर गयौँ,’ उनले भने ।

पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी फुटेको अर्थ नलागोस् भनेर चुनावमा धारणा नदिएको पनि विश्वकर्माले दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले सभापति गगन थापा भनेर टिकट बाँड्नुभएको छ । अर्को सभापति भनेर देउवाजीले विज्ञप्ति निकाल्दा फुटेको अर्थ लाग्छ भन्ने भयो ।’

अब यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यही सबैलाई मान्य हुने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोग नेपाली कांग्रेस मीनबहादुर विश्वकर्मा
पार्टी र उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नू : निर्वाचन आयोग

पार्टी र उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नू : निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपमा टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको संख्या

निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपमा टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको संख्या
आयोगद्वारा मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको घोषणा

आयोगद्वारा मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको घोषणा
बन्द भए निर्वाचनसम्बन्धी इकाइहरू

बन्द भए निर्वाचनसम्बन्धी इकाइहरू
समानुपातिक सांसद छान्न दलहरूलाई ३ दिन समय दिने तयारी

समानुपातिक सांसद छान्न दलहरूलाई ३ दिन समय दिने तयारी
समानुपातिक मतगणना कुन-कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ ?

समानुपातिक मतगणना कुन-कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

