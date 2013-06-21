News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सांसद छान्न ३ दिन समय दिने तयारी गरेको छ।
- प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटको नतिजा आइसकेको छ भने समानुपातिक ११० सिटको नतिजा केही दिनभित्र आउनेछ।
- निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएपछि निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ।
२७ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसद छान्न दलहरूलाई ३ दिन समय दिने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा कुन दलले कति सिट पाउने भनेर तय गर्दछ । त्यसअनुसार राजनीतिक दलले यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नामहरू सिफारिस गर्नु पर्दछ ।
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि दलहरूले गत पुस १३ र १४ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् भने ११० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटकै नतिजा आइसकेको छ । समानुपातिक तर्फको पनि केही दिनभित्र सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार दलहरूले पाएको सदर मतको आधारमा समानुपातिक तर्फको सिट तय हुन्छ । सिट तय भएपछि त्यसआधारमा सम्बन्धित दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा रहेका नाममध्येबाट सिफारिस गर्न पत्र लेखिनेछ ।
‘भ्याएसम्म आजै बेलुकी वा भोलिसम्ममा दलहरूलाई पत्र लेखेर बन्द सूचीमा रहेका नामबाट नाम सिफारिस गर्न पत्र लेखिनेछ’ उनले भने ।
दलहरूले सिफारिस गरेको के कति मिल्यो वा मिलेन भनेर निर्वाचन आयोगले पुनः हेर्दछ र अगाडि बढाउँछ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले नै ११० जना सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र दिएलगत्तै निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4