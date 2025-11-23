रास्वपाको उम्मेदवारी खारेज भएको धनुषा-१ मा विवाद, मतगणना हुन सकेन

२२ फागुन, जनकपुरधम । धनुषा-१ मा विवाद भएको छ । विवादका कारण मतगणना सुरु हुनसकेको छैन ।
रास्वपामा खसेको मतबारे विवाद भएको छ । विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगको निर्देशन पर्खिने निर्णय गरिएको छ ।
धनुषा-१ मा रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी गत फागुन १८ गते आयोगले खारेज गरेको थियो । विरुद्धमा साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
यद्यपि साहको उम्मेदवारी खारेजी भएको कारण घन्टी चिह्नमा परेको मतलाई सदर वा बदर के मानेर गणना गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगसँग सुझाव माग गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनोज बरालका अनुसार शुक्रबार राति नै आयोगलाई पत्र लेखेर सो मतको बारेमा निर्देशन माग गरिएको छ ।
‘रास्वपा उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गरिएको छ । तर मतपत्रमा छाप छँदैछ । त्यो छापमा लगाइएको स्वस्तिक चिह्नलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आयोगलाई पत्र लेखेका छौं’, उनले भने, ‘आज बिहान १० बजेसम्म सो पत्रबारे आयोगको केही निर्णय आउँछ त्यसपछि हामी मतगणना अगाडि बढाउछौं ।’
