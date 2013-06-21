इरानद्वारा युद्ध सुरुवातपछिको सबैभन्दा भीषण आक्रमण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इरानले मध्यपूर्वमा रहेका इजरायल र अमेरिकी ठेगानालाई निशाना बनाएर आक्रमण सुरु गरेको छ।
- इरानको सरकारी मिडियाले पछिल्लो आक्रमणलाई युद्धको सुरुवातपछिको सबैभन्दा भीषण र ठूलो आक्रमण भनेको छ।
- साउदी अरबले आफ्नो तेल भण्डारतर्फ बढिरहेका दुई ड्रोन खसालेको र बहराइनमा अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं सैन्य समूहको मुख्यालय नजिक साइरन बजेको बताएको छ।
काठमाडौं । इरानले फेरि मध्यपूर्वमा रहेका इजरायल र अमेरिकी ठेगानालाई निशाना बनाएर आक्रमण सुरु गरेको छ ।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार इरानको सरकारी मिडियाले पछिल्लो आक्रमणलाई युद्धको सुरुवातपछिको सबैभन्दा भीषण र सबैभन्दा ठूलो आक्रमण भनेको छ ।
इजरायलले इरानका तर्फबाट प्रहार गरिएको मिसाइलहरूको पहिचान गरेको बताएको छ । यद्यपि, पछि इजरायलले अब नागरिकका लागि सेल्टरबाट बाहिर निस्किनु सुरक्षित रहेको बताएको थियो ।
यसैबीच साउदी अरबले उसको एक तेल भण्डारतर्फ बढिरहेका दुई ड्रोन खसालेको बताएको छ ।
बहराइनमा पनि साइरन बजेको छ । त्यहाँ अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं सैन्य समूहको मुख्यालय रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं सैन्य समूह मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा तुरुन्त सक्रिय हुने गरेको छ ।
