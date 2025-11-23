इरानद्वारा इजरायलमाथि पुन: मिसाइल प्रहार

२१ फागुन , काठमाडौं । इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले आज बिहीबार दिउँसो इरानबाट इजरायलतर्फ मिसाइलहरूको ‘नयाँ लहर’ प्रहार भएको पुष्टि गरेको छ ।
आफ्नो आधिकारिक टेलिग्राम च्यानलमार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आइडीएफले देशको हवाई रक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको र शत्रुको खतरालाई ‘आकाशमै नष्ट गर्न’ काम गरिरहेको जनाएको छ ।
आईडीएफले इजरायली जनतालाई सुरक्षा निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालना गर्न र जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
आक्रमणका कारण इजरायलका विभिन्न शहरहरूमा साइरन बजाइएको छ र सर्वसाधारणहरूलाई सेल्टरमा जान भनिएको छ ।
इरानको यो पछिल्लो प्रहारले मध्यपूर्वमा जारी युद्ध झनै भयावह मोडमा पुगेको संकेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4