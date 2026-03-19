युक्रेनले इस्टर युद्धविरामको फाइदा उठाए कडा जवाफ दिने रुसको चेतावनी

- रुसी विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत रोडियन मिरोश्निकले युक्रेनी सेनालाई 'इस्टर युद्धविराम' को प्रयोग गरेर सैन्य लाभ लिने प्रयास नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।
- रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ११ अप्रिल दिउँसो ४ बजेदेखि ३० घण्टे युद्धविरामको आदेश जारी गरिसकेका छन्।
- मिरोश्निकले भने, "मानवीय आधारमा गरिएको यो निर्णयलाई सैन्य फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने युक्रेनी प्रयास सफल हुन दिइने छैन" र रूसले युद्धमैदानको सन्तुलन बिगार्न नदिने बताए।
रुसी विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत रोडियन मिरोश्निकले युक्रेनी सेनालाई ‘इस्टर युद्धविराम’ को प्रयोग गरेर सैन्य लाभ लिने प्रयास नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार ‘रोसिया-१’ टेलिभिजनमा बोल्दै मिरोश्निकले युक्रेनले युद्धविरामको समयलाई आफ्नो सेना पुनर्गठन गर्न वा युद्धको स्थिति बदल्न प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।
भोलि ११ अप्रिल शनिबार दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु हुने ३० घण्टे युद्धविरामका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आदेश जारी गरिसकेका छन्।
तर, रुसी कूटनीतिज्ञ मिरोश्निकले किभको कुनै पनि ‘अमैत्रीपूर्ण’ कदमको रूसले कडा प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “रुसले कसैलाई पनि यस्तो उपहार दिने छैन जसले युद्धमैदानको सन्तुलन बिगार्न मद्दत गरोस्। मानवीय आधारमा गरिएको यो निर्णयलाई सैन्य फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने युक्रेनी प्रयास सफल हुन दिइने छैन।”
रुसी पक्षका अनुसार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले लामो समयसम्म युद्धविराम होस् भन्ने चाहेका छन्, ताकि उनले युद्धको वर्तमान सन्तुलनलाई बदल्न सकुन्।
तर, मिरोश्निकले स्पष्ट पारेका छन् कि युद्धमैदानमा आफूहरूले पाएको अग्रता बाँड्ने रूसको कुनै योजना छैन। यो युद्धविराम केवल अर्थोडक्स इस्टर पर्वका लागि गरिएको एक संक्षिप्त मानवीय पहल मात्र भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०२६ को सुरुवातमै अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएको छ । यसका कारण युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूबाट मिल्ने सैन्य सहयोगमा केही कमी आएको विश्लेषण गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा हुन लागेको यो संक्षिप्त युद्धविरामले दुवै पक्षलाई आफ्ना रणनीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिएको छ, यद्यपि मस्कोले भने किभको हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ।
