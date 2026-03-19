+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युक्रेनले इस्टर युद्धविरामको फाइदा उठाए कडा जवाफ दिने रुसको चेतावनी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसी विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत रोडियन मिरोश्निकले युक्रेनी सेनालाई 'इस्टर युद्धविराम' को प्रयोग गरेर सैन्य लाभ लिने प्रयास नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।
  • रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ११ अप्रिल दिउँसो ४ बजेदेखि ३० घण्टे युद्धविरामको आदेश जारी गरिसकेका छन्।
  • मिरोश्निकले भने, "मानवीय आधारमा गरिएको यो निर्णयलाई सैन्य फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने युक्रेनी प्रयास सफल हुन दिइने छैन" र रूसले युद्धमैदानको सन्तुलन बिगार्न नदिने बताए।

रुसी विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत रोडियन मिरोश्निकले युक्रेनी सेनालाई ‘इस्टर युद्धविराम’ को प्रयोग गरेर सैन्य लाभ लिने प्रयास नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार ‘रोसिया-१’ टेलिभिजनमा बोल्दै मिरोश्निकले युक्रेनले युद्धविरामको समयलाई आफ्नो सेना पुनर्गठन गर्न वा युद्धको स्थिति बदल्न प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

भोलि ११ अप्रिल शनिबार दिउँसो ४ बजेदेखि सुरु हुने ३० घण्टे युद्धविरामका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आदेश जारी गरिसकेका छन्।

तर, रुसी कूटनीतिज्ञ मिरोश्निकले किभको कुनै पनि ‘अमैत्रीपूर्ण’ कदमको रूसले कडा प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, “रुसले कसैलाई पनि यस्तो उपहार दिने छैन जसले युद्धमैदानको सन्तुलन बिगार्न मद्दत गरोस्। मानवीय आधारमा गरिएको यो निर्णयलाई सैन्य फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने युक्रेनी प्रयास सफल हुन दिइने छैन।”

रुसी पक्षका अनुसार युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले लामो समयसम्म युद्धविराम होस् भन्ने चाहेका छन्, ताकि उनले युद्धको वर्तमान सन्तुलनलाई बदल्न सकुन्।

तर, मिरोश्निकले स्पष्ट पारेका छन् कि युद्धमैदानमा आफूहरूले पाएको अग्रता बाँड्ने रूसको कुनै योजना छैन। यो युद्धविराम केवल अर्थोडक्स इस्टर पर्वका लागि गरिएको एक संक्षिप्त मानवीय पहल मात्र भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०२६ को सुरुवातमै अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएको छ । यसका कारण युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूबाट मिल्ने सैन्य सहयोगमा केही कमी आएको विश्लेषण गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा हुन लागेको यो संक्षिप्त युद्धविरामले दुवै पक्षलाई आफ्ना रणनीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिएको छ, यद्यपि मस्कोले भने किभको हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ।

इस्टर युद्धविराम युक्रेन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी सैन्य आधार शिविर प्रयोग गर्न नदिए नाटोलाई ‘दण्ड’ दिने ट्रम्पको धम्की

इरानी सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनी स्वस्थ रहेको दाबी

उपसभामुख निर्वाचन : राप्रपाकी लामाको पक्षमा ५ मत

पश्चिम एसियाका केही देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुलाउन सिफारिस

केसीलाई उपसभापति शर्माको सुझाव- संसदीय दलको नेता होइन, राजनेता बन्नुस्

‘क्रस बोर्डर टुरिज्म कन्क्लेभ’ : गुणस्तरीय सेवामा जोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित