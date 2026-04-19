अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासले ताइवानमा ब्युँतायो पहिचानको बहस

ताइवानको इतिहासमा पहिलो पटक ‘अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार’ जित्न सफल एक उपन्यासले यस टापुको बदलिँदो पहिचानका बारेमा पुनः बहस सुरु गरिदिएको छ। यस उपन्यासमा ताइवानको मौलिक ऐतिहासिक अनुभवलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रस्तुति बेइजिङले लामो समयदेखि प्रचार गर्दै आएको भाष्यभन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ।
‘ताइवान ट्राभलग’ नामक यस उपन्यासमाथि भइरहेको चर्चा क्रस-स्ट्रेट (चीन-ताइवान) सम्बन्धको निकै संवेदनशील समयमा आएको छ। ताइवानको इतिहासलाई लिएर भइरहेका फरक-फरक व्याख्याहरूले यस टापुको भविष्य र मुख्यभूमि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर हुने सार्वजनिक बहसहरूलाई बढी प्रभावित पारिरहेका छन्।
यो उपन्यास सन् १९३८ को जापानी शासनकालको ताइवानको पृष्ठभूमिमा आधारित छ। यसलाई एउटा काल्पनिक अनुवादको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कथामा एक जापानी उपन्यासकार र उनकी ताइवानी अनुवादकले यस टापुको खानपानको यात्रा गर्छन्। उनीहरूले खाना, भाषा, व्यक्तिगत सम्बन्ध र औपनिवेशिक शासक तथा शासितबीचको असमान अवस्थाका माध्यमबाट शक्ति, स्मृति र पहिचानका प्रश्नहरू केलाएका छन्।
सामान्य अवस्थामा यो केवल एउटा साहित्यिक छलफलमा मात्र सीमित हुन सक्थ्यो। तर, ताइवान स्ट्रेटमा बढ्दो तनाव र ताइवानी पहिचानको विवादका कारण यसले ठूलो राजनीतिक महत्त्व पाएको छ। बेइजिङले ताइवानलाई चीनकै एक हिस्सा मान्छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर भए पनि यसलाई गाभ्ने अडान राख्छ।
अमेरिका र धेरैजसो देशहरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिँदैनन्। तर, वासिङ्टनले यस स्वशासित टापुलाई बल प्रयोग गरेर कब्जा गर्ने प्रयासको विरोध गर्छ र ताइवानलाई हतियार आपूर्ति गर्न प्रतिबद्ध छ।
लेखिका याङ श्वाङ-जीको यो उपन्यासले ताइवानलाई एक यस्तो समाजको रूपमा प्रस्तुत गर्छ, जसमा आदिवासी, चिनियाँ, जापानी र स्थानीय प्रभावहरू छन्। यी सबैको सम्मिश्रणबाट यो समाज जापान र चीन दुवैभन्दा फरक र विशिष्ट रूपमा विकसित भएको छ। पुस्तकको अन्तर्राष्ट्रिय सफलताले यही सन्देशलाई अझ व्यापक बनाएको छ।
यस उपन्यासले सन् २०२१ मा ताइवानको ‘गोल्डेन ट्रिपोड अवार्ड’ जितेको थियो। यसले सन् २०२४ मा अमेरिकाको ‘नेशनल बुक अवार्ड फर ट्रान्सलेटेड लिटरेचर’ पनि प्राप्त गर्यो। हालै मात्र यसले प्रतिष्ठित ‘अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार’ पनि जितेको छ। यो पुस्तक धेरै भाषाहरूमा अनुवाद भइसकेको छ र यसले ताइवान बाहिरका धेरै पाठकहरूमाझ पहुँच बनाएको छ।
लेखिका याङले आफ्नो यस कृतिलाई ताइवानको पहिचान र भविष्यका प्रश्नहरूसँग खुला रूपमा जोडेकी छन्। पुस्तककी अनुवादक लिन किङले पनि यस विषयलाई प्रस्ट पारेकी छन्। गत मे १९ मा लन्डनमा आयोजित बुकर पुरस्कार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले मन्तव्य दिएकी थिइन्। उनले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि ताइवानका कृतिहरू मात्र अनुवाद गर्ने निर्णय लिएको बताइन्। ताइवानको स्थितिलाई लिएर कसैले जिस्क्याउन वा उक्साउन नसक्ने नहुँदासम्म आफू यसैमा केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो।
यो पुस्तक मुख्यभूमि चीनको बजारमा प्रवेश पाउने सम्भावना देखिँदैन। बेइजिङले यस पुस्तकको अप्रत्यक्ष रूपमा आलोचना गरिसकेको छ। पुस्तकको अन्तर्राष्ट्रिय सफलतापछि यो मुख्यभूमि चीनमा प्रकाशित हुनसक्छ कि भनी सोधिएको प्रश्नमा बेइजिङको ‘ताइवान मामिला कार्यालय’ ले ताइवानी लेखकहरूलाई एक सुझाव दिएको छ। कार्यालयले उनीहरूलाई ‘जापानी आक्रमणको इतिहासलाई सही रूपमा सामना गर्न’ आग्रह गरेको छ। साथै राष्ट्रिय पुनरुत्थान र क्रस-स्ट्रेट आदानप्रदानलाई बढावा दिने खालका कृतिहरू सिर्जना गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
मुख्यभूमिका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, जस्तै भिडियो साइट ‘बिपिबीली’ मा पनि यस पुस्तकको तीव्र आलोचना भएको छ। त्यहाँका भ्लगर्सहरूले लेखिकामाथि सन् १९३० को दशकको अन्त्यतिर जापानी कब्जामा रहेको ताइवानको महिमामण्डन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यो समयमा मुख्यभूमिका चिनियाँ नागरिकहरू जापानी आक्रमणको पीडा भोगिरहेका थिए।
जापानी उपनिवेशको महिमामण्डन गरेको यो आलोचना बेइजिङको आक्रोशको मुख्य कारण हो। चीन ताइवानको सत्तारूढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) र त्यसका नेता विलियम लाइ चिङ-तेसँग यही कारणले रुष्ट छ। मुख्यभूमिका अधिकारीहरूले लाइमाथि बारम्बार ‘इतिहास बङ्ग्याएको’ आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले लाइले ‘ताइवानलाई बेचेर जापानको चाटुकारिता गरेको’ दाबी पनि गरेका छन्।
यस उपन्यासको प्रत्येक अध्यायको नाम ताइवानी परिकारको नामबाट राखिएको छ। पुस्तकमा खाना केवल सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका रूपमा मात्र आएको छैन। यो खाना ताइवानकै एउटा प्रतीक हो। यसले विभिन्न प्रभावहरूबाट बनेको तर तीमध्ये कुनै एकले मात्र पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न नसकिने समाजलाई दर्साउँछ।
समीक्षकहरूका अनुसार यस उपन्यासले ताइवानको छुट्टै पहिचानलाई जोड दिएको छ। ताइपेईमा रहेको थिङ्क ट्याङ्क ‘ताइवान ग्लोबल टक’ की निर्देशक ह्वाङ हुइ-हुआले यस विषयमा आफ्नो विचार राखिन्। उनले भनिन्, ‘जापानी शासनकालमा पनि मानिसहरू धाराप्रवाह जापानी भाषा बोल्नसक्थे, जापानी नाम राख्थे र जापानी लुगा लगाउँथे, तर त्यसले उनीहरूलाई जापानी बनाउन सकेन।’
ह्वाङका अनुसार औपनिवेशिक कालको जापानीकरण नीतिले पनि ताइवानीहरूलाई जापानी बनाउन सकेन। त्यसपछिका दशकहरूमा चियाङ काई-शेकको सरकार र कुओमिन्ताङको शासनले चिनियाँ पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरे। तर त्यसले पनि ताइवानी मानिसहरूलाई वास्तविक रूपमा चिनियाँ बनाउन सकेन।
सन् १९४९ मा चीनको गृहयुद्ध हारेपछि चियाङको नेतृत्वमा केएमटी टोली ताइवानमा शरण लिन पुगेको थियो। यस पार्टीले सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा लोकतान्त्रिकीकरण सुरु नभएसम्म यस टापुमा अधिनायकवादी शासन चलाएको थियो।
ह्वाङले थपिन्, ‘त्यसैले चीनका लागि एउटै भाषा र साझा पुर्खाको दुहाई दिएर मात्र ताइवानी पहिचानलाई बदल्न गाह्रो छ। चीनले एकीकरण नीतिहरू मार्फत ताइवानीहरूमा चिनियाँ पहिचान जगाउने आशा राखेको हुन सक्छ, तर ताइवानको पहिचानको भावना अब पूर्ण रूपमा ताइवानी भइसकेको छ र यसको मुख्य पहिचान अब चिनियाँ रहेन।’
ताइपेईमा रहेको ‘ताइवान इन्टरनेशनल स्ट्र्याटेजिक स्टडी सोसाइटी’ का प्रमुख वाङ कुङ-यीले भने यसमा फरक दृष्टिकोण राखेका छन्। डीपीपी सत्तामा आएपछि ताइवानी पहिचान बढी राजनीतिक भएको उनको तर्क छ। यो पहिचान अहिले स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको चेतनामा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
वाङका अनुसार ‘चीनको प्रतिरोध गर्ने और ताइवानको रक्षा गर्ने’ कुरामा बारम्बार जोड दिइँदा सार्वजनिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ। विशेष गरी युवा पुस्तामा यो भावना बढेको छ र यो अहिले मुख्यधारको विचार बनेको छ।
उनले भने, ‘यदि मुख्यभूमि चीन शान्तिपूर्ण एकता चाहन्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले जनताको यो बदलिँदो दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यो काम पक्कै पनि सजिलो हुने छैन। बेइजिङले बृहत्तर चिनियाँ पहिचानको एक बढी समावेशी अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै उसले ताइवानका लागि सहुलियतपूर्ण नीतिहरू र क्रस-स्ट्रेट एकीकरणका कार्यक्रमहरू जारी राख्नुपर्छ, जसले गर्दा यस टापुका जनताको समर्थन जित्न सकियोस्।’
वाङका अनुसार यदि केएमटी पार्टी पुनः सत्तामा फर्कियो भने उसले पनि एउटा भूमिका खेल्न सक्छ। मुख्यभूमि चीनप्रति यस पार्टीको सन्देश डीपीपीको दृष्टिकोणभन्दा निकै फरक छ। केएमटीकी अध्यक्ष चेङ लि-वुनको अडानले यसलाई प्रस्ट पार्छ। उनका अनुसार कोही व्यक्ति एकै समयमा ताइवानी र चिनियाँ दुवै हुन सक्छ र क्रस-स्ट्रेट शान्ति कायम राख्नुपर्छ।
वाङका अनुसार आगामी नोभेम्बरमा हुने ताइवानको स्थानीय चुनाव र सन् २०२८ मा हुने नेता चयनको मतदान यसका लागि महत्त्वपूर्ण सूचक हुनेछन्। यदि केएमटीले राम्रो प्रदर्शन गर्यो भने यसले एउटा कुरा सङ्केत गर्नेछ। ताइवानी जनता बृहत्तर चिनियाँ पहिचान र शान्तिपूर्ण सह- अस्तित्वप्रति बढी सकारात्मक बन्दै गएको कुरा त्यसले देखाउनेछ।
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