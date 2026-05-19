+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मोबाइलको ‘क्लिक’ तर्फ मोडिएको जीवनशैली

0Comments
Shares
आदर्श भण्डारी आदर्श भण्डारी
२०८३ असार ४ गते १८:००

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बिहानको साढे ८ बजेको छ । एक युवती हातमा मोबाइल लिएर कार्यालय जान हतारिँदै छिन् । केही सेकेन्डमै उनले मोबाइलमा एउटा राइडर सेयरिङ एप खोल्छिन्, आफ्नो गन्तव्य टाइप गर्छिन् र केही मिनेटमै बाइक उनको अगाडि आइपुग्छ । उनी सहजै बाइक चढेर आफ्नो कार्यालयतर्फ लाग्छिन् ।

यो दृश्य आजको नेपालमा असामान्य होइन । बरु, यो पठाओ, इन्ड्राइभ, उबर र याङ्गो जस्ता राइडर सेयरिङ एपले सिर्जना गरेको नयाँ सहरी जीवनशैलीको प्रतिनिधि दृश्य हो ।

विशेषगरी १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवायुवतीहरूमा यस्ता एपहरूको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । व्यस्त दिनचर्या, सार्वजनिक यातायातको अनिश्चितता र समयको महत्व बुझ्ने नयाँ पुस्ताले डिजिटल प्रविधिलाई आफ्नो दैनिक जीवनको अपरिहार्य साथी बनाइसकेको छ ।

काठमाडौंका व्यस्त सडकदेखि पोखरा, विराटनगर र बुटवलजस्ता सहरसम्म आजकल एउटा दृश्य झन् झन् सामान्य हुँदै गएको छ । यस्तो लाग्छ, अब यात्रा आफैंले होइन, मोबाइलले तय गर्न थालेको छ ।

काम, पढाइ, तालिम, किनमेल वा साथीभाइसँग भेटघाट– जे भए पनि यात्रा सजिलो, छिटो बनाउन यी एपहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । सार्वजनिक यातायातको भीड, लामो प्रतीक्षा वा असुविधाबाट जोगिन पनि धेरैले यिनै विकल्प रोजिरहेका छन्।

समयलाई हेर्ने नयाँ तरिका

आजको पुस्ता समयको मूल्य राम्ररी बुझ्छ । राइडर सेयरिङ एपहरूले यात्राको भाडा, दूरी, समय र चालकको विवरण पहिले नै देखाइदिन्छन्, जसले यात्रालाई अनुमान होइन, योजना बनाउने कुरा बनाइदिएको छ।

अब बस कहिले आउँछ, कहाँ रोकिन्छ वा कति समय लाग्छ भन्ने अनिश्चिततामा बस्नुपर्ने अवस्था कम भएको छ । केही क्लिकमै दिनको तालिका मिलाउन सकिने अवस्था आएको छ, जसले जीवनलाई अलि व्यवस्थित र सहज बनाएको छ।

यात्रुका लागि सुविधा, चालकका लागि अवसर

यी एपहरूले यात्रुका लागि सहजता मात्र होइन, हजारौँ युवाका लागि आम्दानीको नयाँ बाटो पनि खोलेका छन् । कलेज पढ्ने विद्यार्थी, जागिरे वा अन्य पेशामा रहेका धेरैले आफ्नो नियमित यात्रासँगै यात्रु लिएर पेट्रोल खर्च उठाउनेदेखि अतिरिक्त आम्दानी गर्ने अवसर पाएका छन् । केहीले यसलाई पार्ट–टाइम कामका रूपमा प्रयोग गरेका छन् भने केहीले पूर्णकालीन रोजगारीकै रूपमा अपनाएका छन्।

यसले नेपालमा सेयरिङ इकोनोमीको नयाँ रूप देखाएको छ– एउटै सवारी साधनले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने मात्र होइन, चालकको आम्दानीमा पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

प्रविधिसँगै बदलिँदै समाज

राइडर सेयरिङ एपहरूले नेपाली समाजमा यात्राको नयाँ संस्कृति विकास गरेका छन् । यसले मानिसलाई प्रविधिमैत्री, समयप्रति सचेत र आर्थिक अवसरप्रति खुला बनाएको छ । आजको युवापुस्ता केवल गन्तव्यमा पुग्न मात्र चाहँदैन, उनीहरू आफ्नो समय, श्रम र स्रोतको पनि बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग गर्न चाहन्छन् ।

सायद त्यसैले आज पठाओ, इन्ड्राइभ, उबर र याङ्गो जस्ताहरू केवल मोबाइल एप होइनन्, ती नयाँ पुस्ताको बदलिँदो जीवनशैली, समयको मूल्य र अवसरको प्रतीक बनेका छन् ।

आत्मनिर्भर बन्दै युवा पुस्ता

यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूले हजारौँ युवालाई स्व-रोजगारी र अतिरिक्त आम्दानीको अवसर प्रदान गरेका छन् । विद्यार्थी, जागिरे र स्वरोजगारमा रहेका धेरै युवाले आफ्नो खाली समयलाई आयआर्जनमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, विशेषगरी महिला यात्रुहरूका लागि यस्ता सेवाले तुलनात्मक रूपमा छिटो, व्यवस्थित र सहज यात्रा अनुभव उपलब्ध गराएको छ ।डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले उनीहरूको दैनिक आवतजावतलाई सरल र समयमुखी बनाएको छ।

नयाँ जीवनशैलीतर्फको यात्रा

राइडर सेयरिङ एपहरूले नेपाली युवापुस्ताको सोच, समय व्यवस्थापन र डिजिटल बानीमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । जब प्रविधिले दैनिक जीवनका साना–साना झन्झटहरू घटाउँछ, तब त्यसले केवल यात्रा होइन, जीवनशैली नै परिवर्तन गरिदिन्छ।

समय बचत गर्ने, जीवनलाई सजिलो बनाउने र आर्थिक अवसर दिने डिजिटल साथीजस्तै बनेका छन् । यस्ता प्रविधिको प्रयोगले नेपाललाई बिस्तारै अझ व्यवस्थित, जोडिएको र अवसरले भरिएको डिजिटल समाजतर्फ अघि बढाइरहेको छ।

पठाओ राइडर प्रविधि मोबाइल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्रीले जवाफ दिँदा संसद्का अधिकांश कुर्सी खाली (तस्वीरहरू)

मन्त्रीले जवाफ दिँदा संसद्का अधिकांश कुर्सी खाली (तस्वीरहरू)
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा फेलोसिप सोसाइटी नेपाललाई सहयोग

आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा फेलोसिप सोसाइटी नेपाललाई सहयोग
कुवेतको जेलमा ६३ नेपाली

कुवेतको जेलमा ६३ नेपाली
युक्रेनले गर्‍यो मस्कोमा ठूलो हमला, जेलेन्स्कीले भने– ‘१५ जुनको बदला’

युक्रेनले गर्‍यो मस्कोमा ठूलो हमला, जेलेन्स्कीले भने– ‘१५ जुनको बदला’
आक्रामक स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध दृढ बोस्निया

आक्रामक स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध दृढ बोस्निया
राप्रपाले तोक्यो महाधिवेशन मिति, कार्यतालिका पारित

राप्रपाले तोक्यो महाधिवेशन मिति, कार्यतालिका पारित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित