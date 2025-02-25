आक्रामक स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध दृढ बोस्निया

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- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत स्विट्जरल्यान्ड र बोस्निया तथा हर्जगोभिनाबीच अमेरिकाको सोफाइ स्टेडियममा खेल हुँदैछ ।
- पहिलो खेलमा बराबरी खेलेका दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा छन् भने पराजित हुने टोलीलाई अर्को चरणमा पुग्न कठिन हुनेछ ।
- विश्वकप इतिहासमा पहिलोपटक आमनेसामने हुन लागेका यी दुई टोलीबीच १० वर्षअघि भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा बोस्निया २–० ले विजयी भएको थियो ।
४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत समूह ‘बी’ को खेलमा स्विट्जरल्यान्ड र बोस्निया तथा हर्जगोभिना खेल्दैछन् । उक्त खेल राति पौने एक बजे अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित सोफाइ स्टेडियममा सुरु हुनेछ । पहिलो खेलमा बराबरी खेलेका दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन् ।
स्विट्जरल्यान्ड नियन्त्रण र बलियो तथ्याङ्कका साथ मैदान उत्रनेछ भने बोस्निया अनुशासन र कडा रक्षापंक्तिका साथ आउनेछ । यो खेल मुख्यतःस्विट्जरल्यान्डको बल पजेशन र बोस्नियाको प्रतिरोधबीचको एउटा सफा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जहाँ साना गल्ती वा क्षणहरूले नतिजा निर्धारण गर्नेछन् । यो खेलमा पराजित हुने टोलीलाई भने अर्को चरणमा पुग्न कठिन हुनेछ । त्यसकारण पनि दुवै टोलीका लागि यो निकै महत्वपूर्ण खेल हुनेछ ।
स्विट्जरल्यान्ड र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना विश्वकपको इतिहासमा पहिलोपटक आमने–सामने हुन लागेका हुन् । यसअघि १० वर्ष पहिले जुरिचमा भएको एक मात्र मैत्रीपूर्ण खेलमा बोस्निया २–० ले विजयी भएको थियो । जहाँ जेको र मिरालेम प्यानिचले गोल गरेका थिए ।
स्विट्जरल्यान्ड नियन्त्रण र बलियो तथ्याङ्कका साथ मैदान उत्रनेछ भने बोस्निया अनुशासन र कडा रक्षापंक्तिका साथ आउनेछ । यो खेल मुख्यतः स्विट्जरल्यान्डको बल पजेशन र बोस्नियाको प्रतिरोधबीचको एउटा सफा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जहाँ साना गल्ती वा क्षणहरूले नतिजा निर्धारण गर्नेछन् ।
स्विट्जरल्यान्डका कप्तान ग्रानिट जाका र स्ट्राइकर ब्रिल एम्बोलो विपक्षीलाई खतरा पार्न सक्ने खेलाडीहरु हुन् । जाका टोलीका मुख्य संवाहक हुन् । अघिल्लो खेलमा ७० वटा पास पूरा गर्दै उनले स्विस टोलीको मध्यभाग नियन्त्रणमा राखेका थिए । यतिबेला आफ्नो खेल जीवनकै उत्कृष्ट लयमा रहेका ब्रिजले कतारविरुद्ध पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका थिए । उनका पछिल्ला २५ अन्तर्राष्ट्रिय गोलमध्ये १० गोल पछिल्ला १३ खेलमा आएका हुन् ।
बोस्नियाका डिफेन्डर निकोला काटिच र स्ट्राइकर एडिन जेको स्विट्जरल्यान्डका लागि घातक बन्न सक्ने खेलाडी हुन् । उनी रक्षापंक्तिका मेरुदण्ड हुन् । क्यानडाविरुद्ध उत्कृष्ट रेटिङ पाएका उनले १६ वटा क्लियरन्स, ५ वटा ट्याकल र १५ वटा ड्वेल जित्दै बोस्नियालाई संयमित बनाएका थिए । ४० वर्ष पुगे पनि एडिन टोलीका सबैभन्दा अनुभवी र सर्वकालीन उच्च गोलकर्ता हुन । चोटका कारण अघिल्लो खेल सुरुमा गुमाए पनि उनी यस खेलमा मुख्य नेतृत्व र अनुभवका साथ मैदान उत्रनेछन् ।
विश्वकपको पहिलो खेलले स्विट्जरल्यान्डको बल पासिङ पहिचानलाई प्रष्ट पारेको छ । उनीहरूले ६८ प्रतिश बल पोजिशन राखे । ५७६ मध्ये ५२७ पासहरू पूरा गर्दै एक्युरेसी देखाए र २६ पटक गोलको प्रयास गरे । तर, उनीहरूको कमजोरी फिनिसिङमा देखियो । सिर्जना गरिएका ६ वटा ठूला अवसरहरूमध्ये ५ वटा ठूला अवसरहरू उनीहरूले गुमाए ।
खेलमा उनीहरूको दबदबा त थियो, तर फिनिसिङ हुन सकेन । त्यसलाई बोस्नियाविरुद्धको खेलमा सुधार्ने लक्ष्यमा स्विट्जरल्यान्ड रहनेछ । स्विस मिडफिल्ड नै यो नियन्त्रणको मुख्य हतियार हो । ग्रानिट जाकाल ७० वटा पासहरू पूरा गरे । रिकार्डो रोड्रिगेज र मानुएल अकान्जीले डिफेन्सबाट बललाई अगाडि बढाएका थिए । आक्रमणमा ब्रिल एम्बोलोले पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका थिए ।
पहिलो खेलमा बोस्निया र हर्जगोभिनाले बिल्कुलै फरक खालको प्रदर्शन ग¥यो । उनीहरूले डिफेन्सलाई मजबुत राखे । विपक्षीका हरेक प्रहारलाई क्लियर गरे र काउन्टर–अट्याकमा निस्किए । उनीहरूले १० मध्ये ६ वटा सटिक क्रसहरू प्रहार गर्दै गुणस्तरीय खेल देखाए ।
यो प्रदर्शन बल पजेशनमा बढी केन्द्रित नभए पनि निकै प्रभावकारी थियो । उनीहरूले ८ वटा प्रहार गरे, जसमध्ये ३ वटा अन–टार्गेट थिए र अगाडि बढ्दा उनीहरू निकै खतरनाक देखिएका थिए । उनीहरूको डिफेन्सिभ ब्लक पनि निकै अनुशासित थियो । जसमा २० वटा ट्याकल र ११ वटा इन्टरसेप्सन समावेश थिए ।
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