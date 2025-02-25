पहिलो जितको खोजीमा चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिका

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- समूह ‘ए’ को पहिलो खेलमा पराजित भएका चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिका नेपाली समयअनुसार बिहीबार राति ९:४५ बजे प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
- दक्षिण कोरियासँग २–१ ले पराजित भएको चेक रिपब्लिक दक्षिण अफ्रिकालाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्ने लक्ष्यमा छ ।
- पहिलो खेलमा दुई रातो कार्ड बेहोरेको दक्षिण अफ्रिका चेक रिपब्लिकविरुद्ध पाँच खेलको जितविहीन यात्रा अन्त्य गर्न चाहन्छ ।
४ असार, काठमाडौं । चेक रिपलब्लिक र दक्षिण अफ्रिका दुबैले समूह ‘ए’को आफ्नो पहिलो खेलमा पराजय बेहोरेका थिए । बिहीबार राति एट्लान्टास्थित मर्सिडिज बेन्ज रंगशालामा नेपाली समयअनुसार ९:४५ बजे यी दुईले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
बफाना बफानालाई उद्घाटन खेलमा सह–आयोजक मेक्सिकोले २–० ले पराजित गरेको थियो । सात घण्टापछि दक्षिण कोरियाले चेक रिपब्लिकविरुद्ध २–१ को पुनरागमन जित हासिल गर्यो । युइएफए छनोटको प्लेअफमा डेनमार्कलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै चेक रिपब्लिकले २० वर्षपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेको थियो । २००६ जर्मनी विश्वकपमा समूह चरणबाट बाहिरिएको चेक रिपब्लिक स्वतन्त्र राष्ट्र भएयता दोस्रोपटक विश्व फुटबलको महाकुम्भमा सहभागिता जनाइरहेको छ ।
यसपालि टोलीले जसरी पनि नकआउट चरण पुग्ने लक्ष्य बोकेको छ । पहिलो खेलमा लक्ष्यअनुरुप सुरुआत गरेको थियो । मिरोस्लाभ कौबेकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कप्तान लाडिस्लाभ क्रेज्कीको गोलमार्फत दक्षिण कोरियाविरुद्ध ५९औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । तर, अन्त्यमा जित कोरियाको भयो । यसबीच मिडफिल्डर थोमस सौसेकको गोलले अफसाइडका कारण मान्यता पाउन सकेन ।
हारसँगै चेक रिपब्लिकको अपराजित यात्रा सातौं खेलमा आएर टुंगियो
यो खेलअघि टोलीले निर्धारित ९० मिनेटमा चार खेल जितेको थियो । बाँकी दुई खेलमा चेक रिपब्लिक पेनाल्टी सुटआउटमा भाग्यशाली रह्यो । पछिल्ला चार खेलमा टोली क्लिनसिट राख्न असफल भएको थियो । कोरियाविरुद्ध पनि त्यही कथा दोहोरियो ।
बिहीबार दक्षिण अफ्रिकालाई हराए चेक रिपब्लिकको आशा जीवितै रहनेछ । टोलीले बढीमा समूहको शीर्ष दुई स्थानका लागि आफ्नो दाबेदारी बनाइरहनेछ । कम्तिमा उत्कृष्ट ‘सेकेन्ड रनर्स–अप’को बाटो खुल्नेछ । यी दुई अहिलेसम्म एकैपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आमने–सामने भएका छन् । १९९७ फिफा कन्फेडेरेसन कपमा भएको खेल २–२ को बराबरीमा टुंगिएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको यो चौथो विश्वकप हो । सन् २०१० मा प्रतियोगितालाई होस्ट गरेको टोली त्यसयता पहिलोपटक सहभागिता जनाइरहेको छ । १६ वर्षअघि पनि टोलीले उद्घाटन खेलमा मेक्सिकोसँग खेलेको थियो । त्यतिबेला टोलीले मेक्सिकोसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो ।
यसपालीको कथा फरक रह्यो । तीन रातो कार्ड देखाइएको खेलमा दक्षिण अफ्रिका सह–आयोजकसामू निरीह बन्यो । मिडफिल्डरद्धय स्फेफेलो सिथोले र थेम्बा ज्वाने रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । इन्जुरी समयमा मेक्सिकोका सेजार मोन्टेसलाई पनि रातो कार्ड देखाइएको थियो ।
मुख्य प्रशिक्षक ह्युगो ब्रुजका लागि चिन्ताको विषय यी खेलाडीको विकल्प खोज्नु होइन । जितविहीन यात्रालाई ब्रेक गर्नु हो । पाँच खेल भइसक्यो टोलीले जित्न नसकेको । टोली जब जब हारेको छ, सबैमा दुई गोल खाएको छ ।
चेक रिपब्लिकविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकालाई एउटै कुराले ‘मोटिभेट’ गरेको छ । त्यो हो विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाले युरोपियन टोलीसँग भएको पछिल्लो भेटमा जित निकालेको छ । २०२० मा टोलीले फ्रान्सलाई २–१ ले हराएको थियो ।
समूह ‘ए’को अर्को खेलमा शुक्रबार बिहान मेक्सिको र दक्षिण कोरियाले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । खेल नेपाली समयअनुसार ६:४५ बजे हुनेछ । दुबै नकआउट चरण पुग्ने पहिलो टोली बन्ने दाउमा हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया 4