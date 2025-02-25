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फिफा विश्वकप २०२६ :

घरेलु मैदानमा जित निकाल्ने क्यानडाको लक्ष्यमा कतार बन्ला बाधक ?

२०८३ असार ४ गते १८:२६ २०८३ असार ४ गते १८:२६

अनलाइनखबर

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क्यानडाको भ्यानकुभरस्थित बीसी प्लेस मल्टिप्रपोज स्टेडियममा हुने उक्त खेल शुक्रबार बिहान पौने ४ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप–२०२६ अन्तर्गत शुक्रबार बिहान सह–आयोजक क्यानडा र कतारबीच भ्यानकुभरमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
  • कतारले पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्डसँग र क्यानडाले बोस्निया तथा हर्जगोभिनासँग बराबरी खेलेका थिए ।
  • नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन दुवै टोलीलाई यस खेलमा जित निकाल्नुपर्ने दबाब छ ।

४ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘बी’ को खेलमा शुक्रबार बिहान सह–आयोजक क्यानडा र कतार खेल्दैछन् । क्यानडाको भ्यानकुभरस्थित बीसी प्लेस मल्टिप्रपोज स्टेडियममा हुने उक्त खेल शुक्रबार बिहान पौने ४ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

कतार पहिलो खेलमा आफ्नो विश्वकप इतिहासकै पहिलो अंक जोडेर उच्च मनोबलका साथ आइपुगेको छ । घरेलु मैदानमा समर्थकहरूको ठूलो साथमा विश्वकप खेल खेल्दै गर्दा क्यानडासामु आफूभन्दा धेरै तल्लो वरीयतामा रहेको टोलीलाई हराएर क्यानडाली भूमिमा पहिलो ऐतिहासिक विश्वकप जित दर्ता गर्ने सुनौलो अवसर छ ।

कतारले आफ्नो पहिलो खेलमा स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बलियो युरोपेली टोलीसँग १–१ को बराबरी खेल्दै अंक खोसेर सबैलाई प्रभावित पारेको थियो । क्यानडाले पनि बोस्निया तथा हर्जगोभिनासँग बराबरी खेलेको थियो ।

मुख्य प्रशिक्षक जेसी मार्सको नेतृत्वमा रहेको क्यानडाली टोलीले बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाविरुद्ध आक्रामक रणनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । अर्कोतर्फ कतारले स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध खेलको अन्तिम समयमा नाटकीय गोल गर्दै १ अंक खोस्न सफल भएको थियो । नकआउट चरणको यात्रा तय गर्ने आफ्नो सपना जीवित राख्नका लागि दुवै टोलीलाई जित निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बोस्निया र हर्जगोभिना विरुद्धको पहिलो खेलमा निराशाजनक बराबरी खेलेको क्यानडा त्यतिबेला निकै दबाबमा देखिएको थियो । खेल अवधिभर बलमाथि नियन्त्रण राखेर धेरै अवसरहरू सिर्जना गरे पनि विपक्षीको डिफेन्स लाइनमा आएर कमजोर फिनिसिङका कारण क्यानडा चुकेको थियो । पहिलो खेलको कमजोरी बिर्सिएर घरेलु समर्थकसामु जित निकाल्ने लक्ष्यमा क्यानडा रहनेछ । क्यानडालाई घरेलु मैदानमै हराउने दाउमा कतार छ ।

सन् २०२२ मा यी दुईले पछिल्लोपटक एकअर्कासँग खेलेका थिए । अस्ट्रियामा सम्पन्न मैत्रीपूर्ण खेलमा क्यानडा २–० ले विजयी भएको थियो । क्यानडाले पछिल्लो भेटबाट आफ्नो आत्मविश्वास बढाउन सक्छ ।

इटालियन क्लब युभेन्टसबाट खेल्ने जोनाथन डेभिड क्यानडाको आक्रमण पंक्तिका मुख्य हतियार हुन् । अघिल्लो खेलमा क्यानडाले फिनिसिङमा संघर्ष गरे पनि टोलीलाई जित दिलाउन र गोलका अवसरहरू सिर्जना गर्न आज उनको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । बोस्निया विरुद्ध वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान छिर्दै क्यानडाका लागि बहुमूल्य बराबरी गोल गरेका काइल लारिन आज सुरुवाती ११ मा रहने निश्चित छ । उनी टोलीका भरपर्दो गोलकर्ता हुन् ।

स्विट्जरल्यान्डविरुद्धको खेलमा नायक बनेका कतारका गोलकिपर महमुद अबुनादाले ९ वटा उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टोलीलाई ऐतिहासिक १ अंक दिलाएका थिए । क्यानडाको आक्रामक प्रहारलाई रोक्न आज पनि उनको प्रदर्शन निर्णायक हुनेछ । स्ट्राइकर अकरम अफिफ एसियाली कप विजेता कतारका स्टार खेलाडी हुन् । यतिबेला विश्वकप इतिहासमा आफ्नो पहिलो व्यक्तिगत गोलको खोजीमा छन् । कतारको काउन्टर–अट्याक र आक्रमण बुन्ने काम उनकै खुट्टामा निर्भर रहनेछ ।

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